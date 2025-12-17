Santos Cerdán defiende su inocencia en el Senado y se ve víctima de una persecución "propia de la Inquisición"

El ex dirigente socialista Santos Cerdán, investigado en el caso Koldo, ha declarado este miércoles en el Senado que es inocente, que no es ningún corrupto, que tarde o temprano lo podrá demostrar y que está siendo objeto de una persecución "propia de la Inquisición".

Después de advertir que se acogía a su derecho a no declarar sobre "hechos concretos" de la instrucción judicial, pero sí sobre el "contexto político", y de lamentar que ha sido objeto de "una forma de perseguir propia de la Inquisición", Cerdán ha contestado a la senadora de UPN, María Caballero, que ha iniciado el primer interrogatorio, cuestionando la veracidad de los audios que le incriminan.

El ex secretario de Organización socialista ha subrayado que "nadie está buscando la verdad" ni en el Senado ni el Congreso y ha acusado a los senadores de la comisión Koldo de contribuir a que se repita el "relato" de su implicación en esta supuesta trama y en su relación con la empresa Servinabar. Ha asegurado que se están creando "titulares diarios" con "falta de rigor y evidencias" con los que se ataca su presunción de inocencia y se crea un "circo mediático" a su costa que es "mucho más rentable y fácil". Además, ha incidido en que en el caso Koldo "no se investiga ningún delito concreto", las pesquisas se están haciendo "sin garantías" a personas "aforadas".

A preguntas de la senadora de UPN, ha negado ser "la cabeza de ninguna trama", ha explicado que él mismo paga a su abogado y que no tiene ninguna empresa. "Conjeturas parciales convertidas en sentencia para dilapidarme en la plaza pública", ha resumido el exdirigente socialista quien ha considerado que Caballero "se imagina muchas cosas, pero no sabe muchas cosas, y se monta un película sobre suposiciones" en las que él no aparece.

Cerdán ha cuestionado a su vez la veracidad de los audios que aparecen en los informes de la UCO y ha recordado que "los peritos de la Guardia Civil dijeron al juez instructor que no pueden avalar la autenticidad" de los mismos. "No es una conclusión que se deba pasar por alto alegremente", ha dicho Cerdán, quien ha estimado que tanto senadores como periodistas deberían estar investigando estos audios. Además, ha negado haber intercedido en la gestión de los fondos de las primarias en las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue elegido secretario general socialista. Cerdán ha deseado "que la verdad se imponga" y cuando Caballero al final de su interrogatorio le ha preguntado si piensa pedir perdón, el ex secretario de Organización del PSOE ha respondido: "Si la verdad se impone, tendrá que pedirlo usted".

"Mejor solo que mal acompañado"

Cerdán ha replicado también a la observación de Caballero, de que haya acudido "solo" a la comisión del Senado y sin el acompañamiento de senadores socialistas, proclamando que "mejor solo que mal acompañado".

Al ser preguntado por si cree que el PSOE le ha abandonado, Santos Cerdán ha insistido en que no necesita el "apoyo de nadie": "Tampoco he pedido que me apoyen". De hecho, ha insistido en que hay "muchísima gente" que le cree. Santos Cerdán también ha pedido "respeto" para su mujer, Francisca Muñoz, a quien la UCO ubica como beneficiaria de los presuntos amaños de obra pública por los que está investigado Cerdán, en un informe en el que los agentes recogían un mensaje del socio de Cerdán, Antxon Alonso, avisando de que a "la Paqui" la "conocen todas las vendedoras del Corte Inglés, gastar y gastar". "Todo son especulaciones sin ninguna prueba. Es una conversación de Whatsapp sin terminar y sin ver el inicio. No hay nada más", ha afirmado.