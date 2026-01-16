El CIS de Tezanos mantiene al PSOE con 8,7 puntos de ventaja sobre el PP, que sube seis décimas

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como el partido más votado con una ventaja de 8,7 puntos sobre el PP en estimación de voto, aunque los populares recortan distancias al subir seis décimas desde el estudio anterior.

Según la encuesta, con 4.006 entrevistas realizadas del 5 al 10 de enero, los socialistas se mantendrían como la fuerza más votada, con el 31,7% de los votos, ganando tres décimas respecto al barómetro de diciembre; le sigue el PP, con un apoyo del 23% y seis décimas más.

Vox sube una décima y se coloca con el 17,7% de respaldo electoral, mientras que Sumar baja seis décimas hasta el 7,2%. También pierde apoyos Podemos, al situarse con el 3,5% de los votos, seis décimas menos.