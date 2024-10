Ayuso arremete contra García Ortiz por obedecer las "obsesiones" de Sánchez: "Son unos mafiosos y estalinistas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, con ella y, a su parecer, sin "ni punto de honor ni ningún tipo de prestigio".

Ayuso ha criticado que "todos los poderes del Estado" hayan actuado "contra un ciudadano particular, al que ya han vulnerado su derecho a la defensa y al que ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año". "Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario", ha lanzado.

De esta forma contundente se ha mostrado la dirigente madrileña durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, en la respuesta a la pregunta sobre empleo que le ha realizado el portavoz del PSOE, Juan Lobato, después de que el Tribunal Supremo acordarse abriese una investigación contra el fiscal general por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa la pareja de la presidenta madrileña

Ayuso ha criticado que Sánchez se atreviese "desde el Congreso de los Diputados" a difamarla "nuevamente". "Si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z, no vamos a empezar por Ábalos y vamos a acabar por Zapatero, vamos a hablar de la B... de Berni, de Barrabés y de Begoña, la mujer del presidente del Gobierno, imputada y que está en todas las salsas. Otra que va pa'lante", ha espetado a continuación.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha censurado que la mujer del presidente del Gobierno utilice "La Moncloa sin tener ningún tipo de preparación, ni laboral, ni siquiera académica, para hacer lo que está haciendo desde la mesa del presidente del Gobierno".

Volviendo al fiscal general, ha considerado que este es un "caradura", que utiliza "la televisión pública para seguir difamando". "Esto es un insulto a los españoles y el ciudadano español está indefenso ante este Gobierno que utiliza prácticas mafiosas", ha trasladado, para a continuación sostener que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno que no cuida los derechos de los ciudadanos". "Y por eso Pedro Sánchez también irá pa'lante", ha sentenciado.

Previamente, Lobato había vaticinado que la presidenta no dedicaría ni "un minutito" a hablar de los jóvenes, el empleo, de la formación y de la vivienda. "No nos venga con sus distracciones de siempre, con Pedro Sánchez, ETA, Venezuela, con procedimientos judiciales... Mire, ya sabe que doy la cara siempre y que hablo de condenas y no de imputaciones. Y aquí ha habido imputados mucho tiempo y yo no he dicho ni palabra por coherencia", ha deslizado, refiriéndose a la apertura de diligencias contra la 'número tres' del PP madrileño y vicepresidenta de la Cámara, Ana Millán, por la presunta comisión de delitos de corrupción.

Según ha dicho, Ayuso "habla de casos donde ni hay condenas, ni hay imputados" pero no lo hace de "la condena del señor Prada, con los casos de Ignacio González, de los casos de Paco Granados...".