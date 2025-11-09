Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una "leve indisposición"

Isabel Díaz Ayuso saluda a una feligresa por la festividad de la Virgen de la Almudena.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha abandonado este domingo en ambulancia la misa en honor a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, "por una leve indisposición", según fuentes del Gobierno regional.

También por "una leve indisposición", Díaz Ayuso canceló ayer sábado su participación en el congreso del PP de Andalucía.

A su llegada a la misa por la festividad de la Almudena, Ayuso ha hecho declaraciones a los medios de comunicación sobre lo que iba a pedirle a la Virgen, pero minutos después ha tenido que abandonar la celebración.

En un primer momento, la presidenta madrileña ha sido atendida por el Summa 112 unos instantes y después ha sido trasladada en ambulancia.

Díaz Ayuso ha pedido a la patrona de Madrid "prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y las que están solas".

"Vemos las calles de Madrid llenas de gente con buenos sentimientos para celebrar lo que nos une, las tradiciones, la fe y sus raíces cristianas que nos han dado tanto a Madrid y a España", ha dicho la presidenta a los periodistas antes de la misa.

Un año más, la presidenta ha visitado la alfombra floral elaborada por la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra) para engalanar el paso de la Virgen.