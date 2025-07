El autor de un triple asesinato en Madrid, en libertad tras un canje de "presos políticos" entre Venezuela y EEUU

El responsable del triple asesinato en un despacho de abogados del barrio madrileño de Usera en 2016 ha sido liberado como parte del intercambio de “presos políticos” entre Estados Unidos y Venezuela. Dahud Hanid-Ortiz, ex marine con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, fue condenado en Caracas a 30 años de cárcel por el homicidio de tres personas.

El Gobierno de Nicolás Maduro recibió el pasado viernes a 252 venezolanos detenidos desde marzo en El Salvador y accedió a liberar a un grupo de presos políticos y a diez estadounidenses, en un inédito intercambio entre Caracas y Washington, aún sin relaciones diplomáticas, y que tuvo como aliado al ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Uno de ellos es Dahud Hanid Ortiz, el ex marine estadounidense condenado por el triple crimen, según han sabido las familias de las víctimas por medios de comunicación estadounidenses que han difundido la citada lista e imágenes de los liberados.

El abogado Víctor Joel Salas ha explicado a EFE que oficialmente nadie les había comunicado la liberación de Dahud Hanid, que en enero de 2024 fue condenado a 30 años de prisión por un tribunal de Caracas (Venezuela), al considerar acreditado que fue el autor de las tres muertes y del incendio provocado después en el despacho de abogados madrileño. La Corte Suprema de Venezuela ratificó después esa sentencia.

Salas expresa a EFE, en nombre de las víctimas, la consternación, la preocupación y el miedo que sienten por el hecho de que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela "liberen a un criminal convicto, asesino de tres personas, ya sea a propósito o bien por ignorancia y pura mediocridad".

Consideran falso que Dahud sea un preso político, aunque así lo haya expuesto su letrado, y en el caso de Salas teme que pueda volver a intentar matarle.

Para Salas "los gobiernos de Donal Trump y de Maduro acaban de dejar en libertad a un asesino, alguien altamente peligroso para la sociedad, sin que nadie dé una verdadera razón".

Y critica que por ahora "España no ha hecho absolutamente nada", exigiéndole que pida explicaciones porque con esa decisión "se manda un mensaje a España y a toda Europa, que es que cualquiera puede cometer tres asesinatos y salir impune de esto".

Salas hace especial hincapié en que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ha participado en el acuerdo de liberación de esos presos, y pide "que se retracte y lo enmiende".

Los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2016, cuando según la Fiscalía el exmarine viajó desde Alemania, donde vivía, a Madrid llevado por los celos y entró en el despacho de abogados de Víctor Joel Salas, en el barrio de Usera, para matarle, al creer que mantenía una relación con su mujer, pero el abogado no estaba.

Mató a las tres personas que encontró -las trabajadoras Elisa Consuegra y Maritza Osorio, ambas de origen cubano, y al cliente Pepe Castillo, ecuatoriano- prendió fuego y huyó, hasta que fue detenido en 2018 en Venezuela, su país de origen.

Tras años de proceso judicial, en el que el juicio se suspendió varias veces, y una vez acabado y prevista la lectura de la sentencia, la acusación particular tuvo conocimiento de que Dahud Hanid trató de pagar a funcionarios del Gobierno venezolano para que le incluyeran en la lista consensuada entre Venezuela y Estados Unidos para la liberación del empresario Alex Saab -entregado a Venezuela a cambio de la excarcelación de diez estadounidenses y una veintena de venezolanos considerados presos políticos-. Pero finalmente no estuvo en aquella lista y no fue trasladado a Estados Unidos, ni tampoco pudo ser expulsado a España, de manera que continuó recluido en un centro de extranjería de Venezuela y se leyó la sentencia en su contra.