Aterrizan en Madrid los primeros españoles evacuados por la guerra en Oriente Medio

Algunos de los repatriados desde Oriente Medio, recibidos por sus familiares.

Los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, han llegado pasadas las 20:00 al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial procedente de Abu Dabi.

Se trata de la primera de las operaciones que lleva a cabo el Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000.

Tras aterrizar, los evacuados han salido por la zona de llegadas, donde les esperaban familiares, pasadas las 21:00, y algunos han relatado al prensa que estaban de vacaciones cuando se vieron sorprendidos por los ataques y han pasado "mucho miedo".