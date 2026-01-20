Asturias da un "no rotundo" a la reforma de la financiación de Montero

El Gobierno del Principado, presidido por el socialista Adrián Barbón, se ha posicionado este martes rotundamente en contra de la actual propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda al considerar que no atiende a los intereses de Asturias.

Según ha subrayado el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, tras una reunión del Consejo de Gobierno para analizar la cuestión de manera monográfica, el voto de Asturias a dicha propuesta será un "no rotundo" si se mantiene en sus términos actuales y no se incluyen los intereses de Asturias, una comunidad marcada por el envejecimiento, la orografía y la dispersión, factores que elevan el coste efectivo de la prestación de los servicios esenciales.

"Queremos que el modelo garantice la prestación efectiva de los servicios públicos", ha remarcado Peláez, que ha incidido en que con la propuesta actual Asturias pierde en financiación efectiva por habitante.

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ya reclamó ayer "cambios sustanciales" ante una propuesta que "no atiende los intereses y necesidades de Asturias" y advirtió de que votará en su contra "si no se introducen los cambios reclamados" y se abre un proceso de diálogo entre todas las comunidades para impulsar un modelo que no contemple el principio de ordinalidad y sí el coste efectivo de los servicios públicos.

Doce días después de que la ministra María Jesús Montero presentase el modelo y una semana después de que fuese objeto de análisis en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el Gobierno asturiano ha dejado claro que el Principado pierde porque, por ejemplo, reduce el peso del envejecimiento y no aparece recogida la orografía.

Con la actual propuesta, Asturias saldría beneficiada con 248 millones, solo por encima de Extremadura (215 millones), Cantabria (46) y La Rioja (29).