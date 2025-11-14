Un asesor de Pradas atribuye el retraso en la alerta a una discusión entre mandos de Emergencias y Bomberos

Un asesor de la ex consellera de Interior Salomé Pradas que se dedicaba a grabar contenido para las redes sociales ha aseverado a la jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana que se produjo una discusión entre el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, y el que era en aquel momento inspector jefe del Consorcio de Bomberos de Valencia, José Manuel Basset, acerca del mensaje de alerta.

Este asesor, Marco P., fue citado como testigo por la magistrada después de que una de las acusaciones advirtiera de que este trabajador -que cesó al mismo tiempo que la ex responsable de Emergencias- también había grabado imágenes del Cecopi del 29 de octubre de 2024, el día de la catastrófica barrancada que causó la muerte a 229 personas.

El testigo, que ha aclarado que estuvo en el Cecopi entrando y saliendo constantemente y que no se sentó porque su misión era hacer vídeos, ha explicado que a Salomé Pradas -investigada en la causa junto al que fuera su número 2 en la Conselleria, Emilio Argüeso- no la veía hablar mucho, sino con un cuaderno donde iba apuntando "absolutamente todo". En esta línea, ha resaltado que Pradas tenía su "papel activo". En su comparecencia, según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras, ha confirmado que todos los presentes tenían telefono móvil en el interior. Asimismo, ha puntualizado que recibió un mensaje de la jefa de Prensa de Emergencias, Aurora Roca, a las 18:59 horas y ahí es donde ve "lo de la presa de Forata". En ese momento, entró en la sala y vio que se estaba hablando de mandar el mensaje Es-Alert.

Desde el inicio del Cecopi

En este sentido, ha comentado que desde el inicio del Cecopi oyó hablar de mensajes y que él vivía en Madrid cuando se envió el aviso a móviles por el temporal Filomena.

De acuerdo al testimonio de Marcos P., que se ha desarrollado desde las 09:30 de este viernes, la entonces consellera Pradas "siempre decía 'hay que mandarlo" e insistía en que fuera a través de canales oficiales y que le comentó que estuviera pendiente de cuándo se enviaba la alerta.

Además, ha revelado que vio una discusión entre Jorge Suárez y José Manuel Basset. Ha agregado que "se tardaba mucho con el tema de la aplicación" y, en otro momento, ha apuntado que Basset decía que no sabía qué mensaje mandar, proponía otra cosa y se debatía. Por tanto, entre el mensaje de Aurora Roca y la llegada del mensaje pasó "mucho tiempo" y él después pensó que no entendía esa tardanza y que le sorprendía.

También ha declarado que no sabe quién propuso el Es-Alert -imagina que fue un técnico- y ha atribuido el contenido del mensaje a Basset, Suárez y otra persona que no ha identificado, al tiempo que ha repetido que Pradas "lo que decía es que se metiera en las redes sociales".

En este punto, ha añadido que en el momento del envío no estaba la consellera, ya que ella estuvo siempre en el Cecopi y fue él quien vio que introducían los datos en la aplicación los técnicos, y cuando le dijeron que estaba enviado, se lo trasladó a Pradas.