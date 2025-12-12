Aragón celebrará elecciones anticipadas el 8 de febrero

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, en la reunión de este viernes.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el portavoz de Vox en las Cortes autonómicas, Alejandro Nolasco, no han llegado este viernes a un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. Como resultado Aragón celebrará elecciones autonómicas adelantadas en las primeras semanas del próximo año, previsiblemente el 8 de febrero.

Nolasco, al término del encuentro, ha afirmado lo siguiente: "Creo que Azcón quiere elecciones y para tener un relato, se ha buscado la excusa de los presupuestos para convocar elecciones". El portavoz de Vox ha manifestado que "nosotros no tenemos miedo a las urnas, pero sabemos lo que cuesta y lo que se puede hacer con esos cuatro millones de euros que cuesta convocar unas elecciones".

El líder de Vox ha declarado que han hecho todo lo que está en su mano para llegar a un acuerdo. "En cualquier caso, nuestra mano sigue tendida. Queremos que unas elecciones no son cualquier cosa", añadió. Ha considerado que hay margen de maniobra "todo el que quiera el Partido Popular, todo el que quiera el Partido Popular".

Ha añadido el dirigente de Vox que lo que hay que hacer es que cambien las políticas, porque el PSOE hace políticas socialistas, pero el PP también hace políticas socialistas. "Entonces, tenemos que cambiar esas políticas, cambiar de rumbo esas políticas", dijo.

Nolasco ha expuesto: "Nosotros queremos negociar con ellos cosas que firmaron, por cierto, en el acuerdo de investidura del presidente, cosas que han firmado en Valencia, cosas que han firmado en Murcia". Ha apostillado que "hay margen, pero depende del Partido Popular", al tiempo que ha dicho que "lo llevamos pidiendo muchísimo tiempo, que nos envíen el presupuesto, lo estudiamos, y entonces sí que le podemos dar una respuesta".

8 de febrero

Azcón había anunciado que si no alcanzaba un acuerdo convocaría elecciones anticipadas, que podrían celebrarse el 8 de febrero, aunque todavía no se ha fijado la fecha. Este lunes y martes se ha entrevistado con los portavoces de PSOE, Vox, Teruel Existe, PAR y Podemos, manifestándose a favor del presupuesto únicamente el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, mientras que el PSOE ha ofrecido un acuerdo que Azcón ha rechazado, Aragón-Teruel Existe se ha mostrado crítico y Podemos ha descartado cualquier acuerdo.

Tras ganar las elecciones autonómicas en 2023, Azcón se coaligó con Vox en las Cortes de Aragón, sumando 35 escaños del total de 67 de la cámara aragonesa, en aplicación de un acuerdo que un año después Vox consideró quebrado, en relación a la acogida de menores migrantes no acompañados, abandonando el Ejecutivo la formación de Santiago Abascal. Los presupuestos de 2024, aprobados por ambos partidos, se prorrogaron en 2025 y, finalmente, no ha sido posible tramitar los de 2026.

Será el primer adelanto electoral de la Comunidad en un proceso que se podría poner en marcha este próximo lunes cuando el presidente Azcón proponga la disolución de las Cortes de Aragón. La convocatoria se publicaría al día siguiente del anuncio en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), lo que activará un mecanismo electoral que establece la cita con los comicios 54 días después, el domingo 8 de febrero, si el anuncio se produce el próximo lunes.