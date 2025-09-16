Anticorrupción se opone a excarcelar a Cerdán por el riesgo de destruir y manipular pruebas

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la salida del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán de prisión provisional al considerar que el riesgo de destrucción y manipulación de pruebas persiste por su presunto papel principal en la trama de amaño de obras que se investiga en el caso Koldo.

En su escrito, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, apunta a "la gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal", así como al "papel director de Santos Cerdán en ella".

Señala además al "inicial estado de la investigación en lo referente a él, con diligencias probatorias avanzadas pero que todavía no han sido practicadas".

También se refiere a "la posibilidad de continuar relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas, todavía pendientes de identificar y, por ende, la capacidad que Santos Cerdán aún tiene para alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados en un procedimiento de gran complejidad determinan la necesidad de mantener todavía la prisión provisional".

El fiscal aprovecha asimismo para reprocharle las "conjeturas" y las "impertinentes consideraciones políticas" plasmadas en los escritos de la defensa, que aducen que es víctima de una persecución política.