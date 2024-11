La alcaldesa de Paiporta sobre los altercados: "Estaba preparado, ha sido un atentado de la ultra derecha"

La alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, cree que los altercados con los que han sido recibidos en su municipio los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, "estaban preparados".

En unas declaraciones en el programa Objetivo La Sexta, Albalat ha asegurado que mucha de la gente que ha proferidos insultos contra los Reyes y los presidentes, e incluso les han tirado barro y piedras, no eran de pueblo. "La mayoría era gente de fuera, lo sé porque yo no los conocía y ellos tampoco a mí". Igualmente ha afirmado que cree que no se trataba de unas reacciones espontáneas por la indignación y las vincula a la ultra derecha. "Estaba preparado. Me refiero a la ultraderecha, han ido a atacar a los presidentes. Ha sido un atentado y espero que diriman responsabilidades", ha sentenciado.

Por otro lado, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han identificado ya a varias personas a. Las imágenes de la secuencia de los incidentes y del rastreo en redes sociales se están visionando para comprobar la posible infiltración de grupos de ideología ultra entre los ciudadanos de la localidad valenciana, que podrían ser investigados por un delito de atentado contra la autoridad.