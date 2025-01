Cuando Alberto encontró a Carles

Puigdemont ha decidido darle una vuelta más de tuerca al torniquete que le tiene cogido al PSOE desde el comienzo de la legislatura. Ningún político puede estar amagando eternamente sin dar alguna vez. El viernes anunció que su partido suspende sus apoyos parlamentarios al Gobierno y que no secundará iniciativa alguna hasta que se tramite la moción de confianza y se someta al Congreso, a la vez que exige una reunión con el PSOE en Suiza con un verificador internacional. Vuelve la guerra fría.

Sin embargo, el anuncio de Puigdemont se puede analizar en tres claves. La primera: "Vale la pena que se entienda la gravedad de la situación (...) y que sepan que estamos en un punto final", que es la cobertura política lógica al anuncio de suspensión temporal y condicionada (que no ruptura) de sus apoyos. La segunda complementa a la severidad del aviso con un tono más conciliador al apelar a "la necesidad de recomponer la confianza" entre las partes, una aseveración que no indica un camino sin retorno. Y la tercera, que es la más clara: no exige una reunión con Pedro Sánchez, que sería como exigir un imposible y forzar un definitivo adiós.

Éste es el apretón más serio que ha tenido el Gobierno, que de momento se ha quedado sin mayoría parlamentaria. Con carácter inmediato, puede afectar a la línea de flotación de la política social del Gobierno al no apoyar Junts la convalidación del decreto ómnibus aprobado en diciembre y que se lleva al parlamento este miércoles. Un decreto que contiene decenas de medidas muy importantes para la vida de la gente. Por ejemplo: la elevación hasta los 22.000 euros el umbral para presentar declaración de Renta, la prórroga de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, la autorización a Valencia para aumentar su financiación por la dana, la simplificación de contratos para la promoción de viviendas sociales, la prórroga de la prohibición de interrumpir el suministro de agua y luz para consumidores vulnerables, mantener el bono social de electricidad, extender el periodo de suspensión de los desahucios en hogares vulnerables económica y socialmente, así como el descuento de hasta el 100% en el transporte público, rebajas en los peajes, la reforma de la Ley de la Comisión Nacional de los mercados y la competencia o la prórroga de la suspensión de las inversiones extranjeras en España en sectores estratégicos por encima de los 500 millones de euros.

Pero como la política es bella, es posible que en el momento más apurado de la legislatura sea el PP quien le salve algún match ball a Sánchez, ya que Feijóo está dispuesto a apoyar el decreto de la subida de la pensiones. De los presupuestos, hasta que pasemos de pantalla, ni hablamos.

Más espinos para el alambre

Puigdemont no podía ignorar que Sánchez no querría someterse a la cuestión de confianza, por lo que seguro que midió cuál sería la consecuencia de esa negativa, que supondría, según Waterloo "el colapso de la legislatura". Lo que ha podido fallarle a Junts en sus cálculos ha sido Vox, que por primera vez está dispuesto a coincidir en un votación con los independentistas siempre que esa moción condujera a la convocatoria de elecciones. La Mesa del Congreso le ha pegado una patada hacia adelante a la tramitación de la moción, igual que lo hizo en diciembre. Sostienen que existen dudas jurídicas sobre si se trata de una moción de censura encubierta. El PSOE se va a dejar lo que le queda de piel en reconducir la situación e incluso han respirado al comprobar el tono de la admonición juntera. Nada irreversible. Más espinos para el alambre.

Desde el otro frente, el de los socios, el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, también marca el terreno y advierte de que la aprobación de unos presupuestos sociales "condicionará la subsistencia de la coalición". Leído al revés: sin presupuestos, el PSOE puede tener problemas en su frente interno.

Pero esta semana tampoco habrá ruptura y cada día que gana Sánchez consigue seguir gobernando. Y ya se sabe a quién desgasta sobre todo el poder: a quien no lo tiene, como dijo Andreotti.

Apareamiento en ciernes

Una de las parodias geniales de los Guiñoles del Plus recreaba en varias escenas el apareamiento político de José María Aznar con Jordi Pujol y Arzallus, imitando la célebre escena de la película de Meg Ryan y Billy Cristal –Cuando Harry encntró a Sally–, orgasmo nacionalista incluido con el tomo de los presupuestos generales del Estado sobre la mesa. "Cuando Jose encontró a Jordi", se titulaba. Es difícil sintetizar con tanta mordacidad y rigor aquel momento refundacional de la democracia española: cuando el PP aceptó que pactar con los nacionalistas era su única opción para gobernar. Era la primera legislatura de un Aznar que si había descubierto los oropeles imperiales aún disimulaba.

La negativa de Alberto Núñez Feijóo en una entrevista esta semana con Carlos Alsina en Onda Cero a descartar tajantemente la posibilidad de un diálogo y una foto con Puigdemont si éste estuviese dispuesto a favorecer una moción de censura indica que esa es una posibilidad que ya contempla el PP. De hecho, el PP mantiene contactos regulares en Bruselas con el fugat, a través de González Pons, vicesecretario institucional popular, quien ya dijo aquello de que Junts "es un partido cuya tradición y legalidad no está en duda".

Lo que de verdad importa

Pueden poner el foco en las políticas de inmigración –aunque la cesión del control de fronteras es imposible– y otras promesas que Puigdemont dice incumplidas, pero no puede olvidarse que la cuestión última de la que sigue pendiente el líder plenipotenciario es de la aplicación favorable de la Ley de amnistía. Con un cambio de Gobierno puede cambiar la composición y el equilibrio de tendencias en el seno del TC. En el fondo, a Feijóo lo que le interesa es que el Constitucional resuelva a favor de Puigdemont cuanto antes y entrar en la siguiente fase con las manos libres y con el líder supremo de los junteros exonerado.

El PP ha llamado golpistas y frikis a los de Junts, compraron a Vox la idea de ilegalizar a los partidos que promuevan un referéndum de independencia, pero sus votos van a pesar tanto para el PP como están pesando para el PSOE. Si llegan a la Moncloa con su apoyo pues dirán de Junts y de su líder plenipotenciario lo mismo que ha dicho Sánchez, aunque ellos lleven años machacando al líder del PSOE por hacer lo mismo que tienen previsto asumir. Bienvenidos al jeroglífico de los apoyos parlamentarios, ese circo con domadores, malabaristas y artistas con dos cabezas.

La línea Maginot

Esto que se está cocinando es muy relevante porque va a marcar el devenir de la política española. Si el PP se salta la línea Maginot del independentismo se van a dibujar otras opciones de Gobierno. La calle Génova lleva tiempo trabajando en "normalizar" sus relaciones con Junts. No es retórica. Ya experimentan con fuego real, como fue el acuerdo para el impuesto a las eléctricas o lo que están ensayando ahora para que Puigdemont apoye la ley del suelo que presentará el PP. Llegado el momento el reto será compatibilizar los apoyos independentistas y los de Vox, todo en un mismo paquete. En ese circo también hay contorsionistas. No debería ser un problema irresoluble.

El PP tiene sus propias preocupaciones

El PP tiene, a la vez, sus propias preocupaciones. No debería descartar algún adelanto electoral en las comunidades que gobierna, que son casi todas. Sus presupuestos autonómicos dependen de Vox en varios territorios clave. En Castilla y León, Fernández Mañueco tiene sus cuentas aprobadas con el PSOE. Paradójicamente son los socialistas quienes que le dan estabilidad a falta de un año para sus elecciones. En Baleares la relación de PP y Vox son imposibles y ha saltado por los aires cualquier negociación. En Extremadura, María Guardiola vuelve a cortejar a Vox, que abandonó su Gobierno hace meses aunque no hay nada decidido.Y en Murcia y Aragón negocian con otras fuerzas políticas aunque la participación del partido de Abascal será determinante. Caso distinto es del Valencia. Mazón, en plena crisis política generada por la dana, ha apelado a la responsabilidad de todos para sacar unas cuentas imprescindibles para la reconstrucción del territorio más afectado por la catástrofe.

Las comunidades del PP van a tener margen de decisión pero las de Vox decidirán al dictado de Madrid. De forma que lo que ocurra en el tablero nacional difícilmente se desagregará del resto de decisiones. No es una buena noticia para la marca general del país abonarse a que además de unos Presupuestos Generales del Estado más en el aire que nunca, una buena parte de las comunidades tampoco saquen adelante sus cuentas anuales.

Abascal en 'Ca Trump'

Y Abascal en Washington, invitado a la toma de posesión de Trump, junto al resto de agasajados: el argentino Milei y su motosierra; Meloni, la primera ministra italiana; Orban, el hungaro que financia a Vox y que no tiene medio pase; Netanyahu, que no necesita presentación; Bukele, un autogolpista que se ha cargado la Constitución y los derechos en su país aunque haya encarcelado a las maras; el brasileño Bolsonaro, acusado de crímenes contra la humanidad; el chino Xi Jinping; el majareta de Farage, el del Brexit; o Zemmour, el racista ultra francés de la reconquista que ha adelantado a le Pen por la derecha. Una alineación global de ultras. Todo gran reserva. Es como una película de terror. Y allí estará Santi, cocinando lo que va a venir para España patrocinado y financiado por la internacional ultraderechista.

BREVERÍAS

La acusación popular, sí pero no

Que hay asociaciones organizadas que ya tienen como único presentarse como acusación particular en casos judiciales que afectan al PSOE está fuera de toda duda. Y que eso representa una perversión del uso de esa figura, también. Pero es una facultad reconocida por el artículo 125 de la Constitución y está en el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que habilita a cualquier ciudadano (salvo algunos supuestos muy tasados) a personarse en un proceso penal aunque no esté directamente perjudicado por el presunto delito cometido. El espíritu de la norma supone que quien se persona lo hace en defensa de la legalidad y de la sociedad en su conjunto. "De garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas". Así se titula la iniciativa de reforma del PSOE. El PP la ha bautizado como . Pero el PP ya trató de reformarla en 2017 "para evitar la perversa y espuria utilización” de esa figura penal “con fines políticos". Asiste la razón al Gobierno respecto al uso abusivo de ese derecho. También le asistía al PP cuando lo propuso. Colectivos como Manos Limpias llevan haciéndolo años utilizando recortes de prensa y con noticias falsas que quedan en nada, pero el ruido y el desgaste ya sirve al propósito. Pero no es admisible que el PSOE trate de reformarlo cuando le afecta directamente y en varios frentes, máxime cuando pretende que la reforma se aplique ya a los procesos en curso. Igual algún día el PSOE y el PP caen en la cuenta de que les conviene pactar sobre ciertas cuestiones que, tarde o temprano, les afectarán a los dos, que es como afectar a la inmensa mayoría de los españoles.

¿Justicia poética?

JP Morgan, ese gigante que es uno de los bancos más grandes e influyentes del mundo, ha recomendado comprar bonos de España y vender los bonos alemanes. Su criterio se basa en que calcula que la prima de riesgo puede bajar a los 60 puntos básicos, lo que la situaría en niveles mínimos desde la crisis financiera. "España es el ejemplo modélico entre las economías de la zona euro", dice TS Lombard, una reputada firma de analistas de la City londinense. , la biblia económica liberal, ya se rindió. Ahora el superbanco. Qué tiempos aquellos en los que a España –incluido en los PIGS– se le trataba como a un país paria, cuando Mark Rutte, entonces primer ministro de Países Bajos –esos países frugales…– y hoy secretario general de la OTAN, insultaba a España un día sí y el otro también. Cuando los hombres de negro aterrizaban en Barajas con unas tijeras de podar en la mano y una orden de desahucio institucional en la otra. Y cuando la Alemania merkeliana proponía más austeridad como receta para los problemas de los países del sur. Pues ahora toca comprar bonos españoles. Qué cosas.

Felipe & Milei

Es imposible que Felipe González no haya querido provocar cuando ha puesto como ejemplo de liderazgo a Milei por haber sido capaz de conectar con el estado de ánimo de la gente, que no deja de ser cierto. Pero si elude decir que no todos los liderazgos sirven al propósito democrático de una sociedad ni al bien común, su reflexión queda coja. Máxime cuando afirmó que los liderazgos pueden ser "perversos y malvados", pero no incluyó al presidente argentino en esa categoría. Se explica mucho mejor, por riguroso y justo, su elogio al liderazgo de Corina Machado en Venezuela.

Mazón, k. o.

Lo ha admitido, por fin, el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo: "Mazón estuvo bloqueado" durante la dana. No era necesario por evidente, pero mejor así que seguir defendiendo la primera tesis: que el presidente de Valencia estuvo en todo momento conectado, liderando la respuesta del su Gobierno y tomando decisiones. Frío-calor: un fin de semana los populares aplauden a Mazón como si hubiera inventado la penicilina y al otro lo dejan a los pies de los caballos admitiendo que estuvo k. o. –y desaparecido– en las horas clave para afrontar la catástrofe. Lo evidente es que a Mazón no se lo han apiolado ya porque no tienen a quién poner. Lo cual es más grave.

Reforma de Magisterio

El sistema educativo va incluir cambios significativos en la reforma del profesorado. El ministerio y los sindicatos negocian ya cambios estructurales: reducción del horario lectivo de los docentes hasta un máximo de 18 horas semanales en secundaria y 23 en primera e infantil, que los profesores suban al nivel A1 de la Administración así como otras medidas profesionales que pasarían por la actualización del temario de las oposiciones, la implantación de un examen específico que valore las habilidades lingüísticas y matemáticas así como la actitud de los aspirantes y una especie de tutoría de dos años para los profesores noveles. Sin duda, los estímulos profesionales y económicos ayudarán a reformatear la profesión. Pero al menos hay otros dos retos que deberán abordarse para que la operación sea un éxito: entender que el papel del maestro compite hoy con otras muchas fuentes de información y conocimiento, adaptando su rol; y la recuperación de su prestigio social. Si es posible además que la relación de los padres con los docentes sea razonable y positiva y no fiscalizadora y crítica, mejor que mejor.

El turista 94 millones y sin jamón de regalo

Nuevo récord histórico: 94 millones de visitantes internacionales en España durante 2024. Un 10% más que el año anterior. El gasto creció un 16%, hasta alcanzar los 126.000 millones de euros. En 1960, cuando el régimen decide construir infraestructuras e impulsa la promoción turística del país, España recibía seis millones de turistas. El turista 1.999.999 se quedaba sin el jamón del turista dos millones, como cantaban Los Stop. En 1973 ya alcanzaba los 24 millones. Alcanzaremos los cien millones en breve. Aquí ya no cabe más gente, dicen en los destinos más saturados. Pero sigue cabiendo. Y nadie renuncia a los sabrosos ingresos de esa actividad. Ni a los 2,7 millones de empleos. ¿Cómo embridar a la gallina de los huevos de oro?