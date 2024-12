Ábalos, "tranquilo" ante su declaración en el Supremo, insiste que "no hay nada" en su contra

El ex ministro José Luis Ábalos atienen a los medios en el patio del Congreso.

El ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos ha asegurado este miércoles que afronta "tranquilo" su declaración judicial este jueves en el Tribunal Supremo por el caso Koldo y ha insistido en que "no hay nada" en su contra.

Ábalos se ha mostrado convencido de que podrá demostrar su inocencia y ha negado que tuviera "relación directa" con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, al tiempo que ha rechazado todas las acusaciones contra él, aunque ha reconocido que de todas las vertidas por el empresario "algunas cosas son verdad y otras no".

En una conversación informal con periodistas en el Congreso, el ex ministro y actual diputado del grupo mixto ha celebrado que "por fin" vaya a testificar en el Supremo como investigado por presunta organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

"Tengo muchas ganas de hablar, ojalá lo hubiera conseguido antes", ha compartido el exministro.

Aunque se ha quejado de haber tenido poco tiempo para examinar los documentos que le han remitido, ha dicho que está "preparado" para declarar y ha negado las acusaciones del empresario y comisionista Víctor de Aldama, que, según ha apuntado, "le han valido para salir de la cárcel" gracias "a un pacto de rebaja de condenas" con la Fiscalía. "Ha salido de la cárcel por meterse con el Gobierno", ha insistido.

En ese sentido, se ha quejado de que Aldama "prometiera pruebas" para salir de prisión, y "a las dos semanas se presenta con dos carpetas, unas fotocopias de los presupuestos generales del Estado y un contrato de compraventa" de un piso en Cádiz, con el que, según ha afirmado, le engañaron y nunca tuvo las llaves.

Sobre su relación con Aldama ha explicado que en los ministerios "entra mucha gente y muchas empresas pidiendo cosas", pero ha aclarado que nunca tuvo una "relación directa" con él.

Además, ha defendido que en el caso de las mascarillas "no hubo nada" y que su Ministerio fue el que más "cuidado" porque "nunca se pagó por adelantado".

Aunque ha negado todas las acusaciones en su contra, ha reconocido que de todas las vertidas por el empresario "algunas cosas son verdad y otras no".