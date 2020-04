El Gobierno valora permitir algunas salidas de casa después del 12 de abril

El Ministerio de Sanidad contempla la relajación del confinamiento para después del 12 de abril, pero será la evolución de los datos lo que decidirá finalmente. Una de las novedades puede ser que se dejen salir a los niños en condiciones muy estrictas. El ministro Salvador Illa ha explicado, este lunes, que se está estudiando cómo proceder durante esta fase de descalamiento de la pandemia y la posterior de transición. Es posible que algunos territorios se desconfinen antes que los más afectados, y es que las diferencias entre comunidades es muy alta. Andalucía, por ejemplo, ya tiene una tasa de propagación del coronavirus (R0) menor que uno, lo que significa que un positivo ya no llega a contagiar a otra, en términos estadísticos.

El actual estado de alarma, que es el que contempla el parón de la actividad económica, acaba tras la Semana Santa. La siguiente prórroga, que se aprobará esta semana en el Congreso, puede ser distinta. Todo dependerá de la evolución de los datos y de los consejos que aporte el comité científico que asesora al Gobierno de Pedro Sánchez. Para después, para los últimos días de abril y primeros de mayo, se contempla la generalización de medidas higiénicas en el caso de que se aminoren las condiciones del encierro. Es, entonces, cuando se utilizarán las mascarillas.

En una rueda de prensa, Salvador Illa ha subrayado que no tienen la decisión adoptada, aunque es posible que así se acuerde en base a las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Si así fuese, el ministro ha dejado claro que no obligará al uso de materiales que la población no pueda obtener.

Lo que está haciendo el Gobierno es multiplicar la producción nacional de tres tipos de productos: material de protección, incluida las mascarillas; ventiladores invasivos y test de diagnóstico. Sanidad ha hecho llegar a Andalucía algo más de 110.000 test rápidos, pero el ministro de Sanidad ha advertido que éstos sólo se usarán como un cribado general entre grupos de riesgo, como mayores en residencia y personal sanitario.

Todo test rápido necesita después de un PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa). Y éstos serán los que se generalicen. El Gobierno calcula que el número de análisis por PCR puede aumentar un 60% cuando se generalicen los rápidos, ya que se liberan los que ahora se emplea para los profesionales de la sanidad.

El problema, según ha revelado el ministro, se encuentra ahora en la fabricación de kits de extracción. Es decir, de la producción de los utensilios necesarios para extraer la muestra de la gargantas o de las fosas nasales y guardarlas de modo adecuado. Sanidad está negociando con una empresa andaluza la producción de estos kits.