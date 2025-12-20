El 21-D en cifras: 890.985 electores, 65 diputados y 11 candidaturas

Imagen para anunciar las elecciones de Extremadura del 21 de diciembre.

Un total de 890.985 ciudadanos tienen derecho a votar en las elecciones extremeñas de este domingo, en las que volverán a elegir, dos años y medio después de la última cita con las urnas, a sus 65 representantes en el Parlamento regional, en el que aspiran a entrar 11 candidaturas.

Serán los primeros comicios anticipados de la historia autonómica, en los que habrá 26.695 nuevos votantes en Extremadura al haber alcanzado la mayoría de edad después del 28 de mayo de 2023, fecha de las anteriores elecciones, aunque el censo desde entonces solo ha aumentado en 3.817 electores.

Por provincias, 556.424 de los votantes pertenecen a la de Badajoz y 334.561 a la de Cáceres.

La mayoría de los extremeños llamados a las urnas, 860.375, son residentes en la comunidad, mientras que el censo de extremeños que viven fuera de España -el denominado voto CERA-, en 102 países, asciende a 30.610.

36 diputados por Badajoz, 29 por Cáceres

Los ciudadanos elegirán a los diputados que ocuparán los 65 escaños del hemiciclo de la Asamblea de Extremadura, 36 por la provincia de Badajoz y 29 por la de Cáceres.

En la convocatoria de 2023 los socialistas ganaron las elecciones por 6.843 votos, empatando en parlamentarios con los populares -cada uno con 28-, mientras que Vox irrumpió en la Asamblea con 5 y Unidas mantuvo sus 4 escaños.

En esta ocasión, concurren once formaciones políticas -el mismo número que en 2023- aunque solo diez lo harán por las dos provincias, puesto que Extremadura Unida solo se presenta por Cáceres.

De las once candidaturas, cuatro son coaliciones: Unidas por Extremadura (Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde); Juntos-Levanta (Levanta Extremadura y Juntos por Extremadura); UED-SyT (Una Extremadura Digna-Soberanía y Trabajo) y NEX (Nuevo Extremeñismo-Adelante Extremadura).

Debut de candidatos en el PSOE y Vox

Por el PP, María Guardiola aspira a la reelección como presidenta de la Junta de Extremadura en unos comicios en los que repite por tercera vez como cabeza de lista Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura.

Como número uno en unas autonómicas se estrena el socialista Miguel Ángel Gallardo tras el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, y también Óscar Fernández Calle, diputado por Vox en la pasada legislatura, en sustitución de Ángel Pelayo Gordillo.

Siete millones de coste

Las elecciones anticipadas de este 21D supondrán un coste de siete millones de euros a la Administración autonómica, aproximadamente 4,2 millones más que las de 2023, al asumir en solitario gastos que en comicios anteriores compartía con el Estado por coincidir con votaciones municipales.

El dispositivo electoral incluye 1.400 mesas electorales, 904 de ellas ubicadas en la provincia de Badajoz y 496 en la de Cáceres, y la impresión de más de trece millones de papeletas.

Para este proceso, Correos ha admitido 17.508 solicitudes de voto por correo, lo que supone un 49,3 % menos respecto a las 34.533 de las autonómicas y municipales de hace dos años.

Para facilitar la información a la ciudadanía, se ha habilitado la página web elecciones2025.juntaex.es y la línea gratuita de atención telefónica 900 21 12 25, además de un número de teléfono para consultas vía WhatsApp (669 122 125).

También se han solicitado 97 kits de votación accesible para personas ciegas o con discapacidad visual.

Dos debates

Radio Televisión Española (RTVE) y Canal Extremadura Televisión han celebrado sendos debates electorales, pero solo en la cadena autonómica han estado presentes los cuatro aspirantes a la Presidencia por los cuatro partidos con representación parlamentaria, además de los cabeza de lista del resto de candidaturas.

En la cadena estatal solo han intervenido los candidatos de PSOE, Unidas y Vox, después de que Guardiola declinara participar en él.