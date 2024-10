"Si no fuera andaluza, parte de mi personalidad no existiría"

Nacida en 2003 en Jerez de la Frontera y criada en Los Caños de Meca (Barbate), la gaditana Lara Fernández Castrelo, Judeline en la música, se ha ido haciendo un importante hueco entre los oyentes con canciones como Sustancia, Tánger y Zahara o Canijo. Ha sido telonera de J Balvin y trabajado con los productores Tainy y Alizzz. Su trayectoria al estrellato supone un progresivo y apasionante viaje que desemboca ahora en el lanzamiento del álbum Bodhiria, su debut discográfico de larga duración, que cuenta con nombres como Ralphie Choo o Rusowsky, entre otros, y que propone el acercamiento, de corte vanguardista, a un universo musical tan personal como cautivador. En directo, acabará el año paseando canciones por Bruselas, París y Londres, los días 3, 4 y 5 de noviembre, respectivamente. Ya en 2025 aterrizará en España con fechas el próximo enero en Bilbao (10), Zaragoza (11), Madrid (25) y Sevilla (31). El mes de febrero pisará Cádiz (1), Valencia (13), Santiago (20) y Barcelona (27) y en marzo actuará en Murcia (7), Granada (8) y Málaga (14). Su presencia está también confirmada para el Primavera Sound, en junio.

Pregunta.Viene dando guerra desde hace tiempo en la música y ahora debuta con su primer álbum largo, Bodhiria. El proceso hasta llegar a él, ¿ha sido como lo esperaba?

Respuesta.Estoy un poco nerviosa con este lanzamiento pero muy contenta. No sé si ha sido como me lo esperaba porque siempre voy un poco al azar, pero sí ha sido muy bonito y, sobre todo, muy orgánico. He tenido tiempo para procesarlo todo y hacerlo todo bien.

P.No es un trabajo discográfico que entre a la primera. Tiene mil capas, mil atmósferas y una historia. ¿Quién es Angel-a y dónde se halla Bodhiria?

R.Pues Angel-a es un alter ego que he creado para contar el álbum y Bodhiria es un no-lugar donde Angel-a está atrapada, es una especie de limbo.

P.En la narrativa del disco hay revelación, transformación, espiritualidad… ¿Teme que el oyente no entienda este universo tan cargado de referencias, tan conceptual?

R.Bueno, es que es complicado. Al final yo lo he utilizado para crear el álbum y que me fuera más divertido y fácil explotar mi creatividad. Pero creo que es un álbum que también se puede escuchar sin comprender la historia. Y creo que eso es algo que está bien.

P.Una de las cosas que más atrapan del disco es su exquisita producción. ¿A qué quería que sonara esta puesta de largo musical?

R.Quería que fuera algo un poco cinematográfico, la verdad. Creo que hay atmósferas que te pueden llevar a algún lugar cuando lo escuchas. Con Tuiste y Mayo, que son los productores, yo creo que lo hemos conseguido.

P.Y mención aparte merece su riqueza melódica. Hay por ahí incluso un Joropo venezolano que sorprende mucho en la parte vocal. ¿Un homenaje a su padre?

R.En parte sí. Él hizo la canción conmigo, tocó el cuatro y la bandola y pudimos hacer un guiñito ahí a la cultura venezolana que me pone muy contenta tenerla en el álbum, la verdad.

P.En Brujería!, uno de los cortes del disco, canta: “si había fruto yo lo iba a morder”. ¿Hay algo a lo que tenga especial ganas de hincar el diente?

R.(Ríe). Pues no sé, la verdad. Creo que cosas que se salgan un poco de lo que he hecho hasta ahora. Quizá viajar, irme a otro país o experimentar con nuevos géneros.

P.Arriesgada siempre en la parte visual de su arte, lo que se plasma en los videoclips que ha lanzado, debo preguntarle por los directos de esta etapa. ¿Qué tiene preparado para sus seguidores en el escenario?

R.Todo obviamente va a abarcar una estética en concreto, todo va a tener bastante en común con el disco. El show es una parte muy importante donde se representa el concepto del álbum, así que también tirará por ahí.

P.Gaditana como es, ¿qué tiene su música, su creatividad de la tierra que la vio nacer?

R.¡Hombre, yo creo que mucho! Tú que eres andaluz me entenderás. Si no fuera andaluza, parte de mi personalidad no existiría. Eso hace mucho a una persona. Para mí, obviamente, la música con la que hemos crecido, las palabras nuestras, las expresiones, los melismas... Al final aunque uno no sea flamenco, crece rodeado de ello y tenemos una cultura superfuerte que va a hacerle a cualquier andaluz llevarlo por bandera y tener muy marcada la influencia.

P.Me da en la nariz que este Bodhiria tiene vocación internacional. ¿Me equivoco? ¿Adónde le gustaría llegar?

R.A mí encantaría ir a Latinoamérica y Estados Unidos si se pudiera. Lo estamos intentando, la verdad. Es algo que sería muy especial para mí.