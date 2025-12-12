Mario Jodra: "Canción de Navidad es un cuento de terror gótico con un carácter muy social"

DE LA MANO DE DICKENS. Con unas ilustraciones que parten del carboncillo, Mario Jodra se encarga de dar vida a la versión de ‘Canción de Navidad’ que acaba de publicar Edelvives (con una consciente traducción a cargo de Alejandro Tobar). Jodra – ganador del V Premio Internacional de Ilustración de la editorial– pone el acento en los contrastes de la época para guiarnos, como si también nosotros fuéramos el protagonista del libro, viajando a través de escenas vivas de un tiempo pasado.

–’Canción de Navidad’ es una obra que todos conocemos, en mil versiones. ¿Qué lugar ocupa en su imaginario?

–Pues en mi infancia debieron haber muchos encuentros con esta obra, que puede considerarse universal. El conocido en España como tío Gilito del pato Donald, en la versión original se llama Scrooge, y representa a ese personaje. Y, por supuesto, también tienen una versión de Canción de Navidad. Pero la que me marcó más en la adolescencia fue la película Los fantasmas atacan al jefe, que es una versión libre de la novela. Más tarde hubo otra película, que no es exactamente una versión de Canción de Navidad pero es una obra muy similar, que es El día de la marmota. También protagonizada por Bill Murray.

–¿Qué cree que tiene esta historia para seguir funcionando 180 años después?

–Es una obra que se nutre de valores universales que no van a cambiar demasiado: la fraternidad, el amor, la familia, la redención, el perdón y la piedad. Es lo que sigue significando la Navidad.

–Esta ‘Canción de Navidad’ (la suya) se abre con una panorámica de Londres en medio de la niebla, con San Pablo al fondo.

–Sí, es una estampa muy clásica del Londres victoriano, quizás la más reconocible junto con la del Big Ben. Es la puerta de entrada del zoom que se va acercando al personaje de Scrooge y su casa, y a la historia que vendría a continuación.

–Todas las ilustraciones son en blanco y negro: un código al que no estamos acostumbrados. La primera versión, ¿no fue ya en color?

–Es otro de nuestros aportes. La primera versión de John Leech, que hizo con la asistencia y guía directa de Charles Dickens, eran grabados en blanco y negro, y posteriormente coloreados para la primera edición (no sé si por él). Pero en origen, eran blanco y negro. Para esta nueva edición quisimos mantener el blanco y negro puro por el propio tono que deseábamos darle, pues Canción de Navidad, según como lo hemos interpretado, es un cuento de terror gótico de un carácter muy social, y el blanco y negro encaja muy bien para reflejar algo así.

–El peso de Dickens en el modo en que hemos terminado celebrando la Navidad (también, por influencia anglosajona) es innegable. ¿Podríamos considerarlo el padre de la fiesta?

–Antes de la publicación de esa obra, al parecer la celebración de la Navidad (al menos en el Reino Unido de la época), estaba en sus horas más bajas de popularidad. Canción de Navidad la volvió a relanzar como la tradición más grande del año, e inició muchas costumbres, como por ejemplo utilizar la expresión “Merry Christmas” (Feliz Navidad), que aunque tenía un origen más antiguo, éste libro la popularizó. Y aunque también tenía unos orígenes alemanes mucho más antiguos y discretos, tres años después de la publicación de esta novela, y ante la renovada popularidad de la Navidad, la Reina Victoria puso de moda poner un árbol de Navidad para decorarlo. Así que en un margen corto de tiempo (1843-1846)., se establecieron los cimientos de lo que consideramos la Navidad moderna.

–¿Qué ha encontrado durante el proceso creativo, trabajando con el texto por delante, que hubiera pasado desapercibido antes?

–Algunas escenas del Fantasma de la Navidad del Futuro son de las cosas más crueles que he leído. También me fijé con más detalle en que, durante la aparición de Jacob Marley, se están usando un montón de recursos de terror gótico. Ambas cosas las quise reflejar.

–El leitmotiv de la obra está en una de esas cuestiones eternas: si el ser humano puede cambiar o no.

–Yo creo que el individuo sí puede cambiar y corregir su camino, pero el ser humano como especie, no. Hay cosas que todos llevamos en la sangre marcadas a fuego. La moral está para intervenir y “hacer lo correcto”. Cuento de Navidad también es una obra moralista que nos hace entender que la usura es un pecado, y que los logros del materialismo y el poder son frágiles, y con el tiempo acaban reducidos a cenizas, como bien refleja el soneto Ozymandias, de Percy B. Shelley.