Leonor Bonilla, soprano: "Haría un dueto con David Bisbal sin duda. Su técnica y canto son impecables"

La soprano sevillana Leonor Bonilla en el Circulo de Labradores de la capital andaluza.

Leonor Bonilla (Sevilla, 1987) terminó en 2008 sus estudios de Danza Española en el Conservatorio de la capital andaluza y a continuación comenzó Magisterio Musical, donde descubrió los coros, entrando dos años después en el del Teatro de la Maestranza. A los 21 años comenzó a estudiar canto en el Conservatorio Profesional de Sevilla Cristóbal de Morales con Esperanza Melguizo, entre otros. Su debut nacional fue en 2014, y en 2015 actuó por primera vez fuera de España en Italia. Desde entonces, Leonor ha cosechado grandes éxitos. En diciembre actuó con la ROSS en el Maestranza y en noviembre debutó en el Teatro Regio de Turín. Acaba de actuar en Las Palmas con su Sinfónica y actualmente está complementando una gira de conciertos por Alemania con la Sinfónica de Hof. En 2026 le espera Werther en el Liceu, donde debuta con el rol de Sophie. Además, actuará en Polonia con el ensamble barroco de Los Elementos, y en Colombia con La Tabernera del Puerto, una producción del teatro de la Zarzuela.

-¿Para ser soprano hay que ser un poco diva?

-No. Hay que ser muy trabajadora y creer en ti misma. El concepto de “diva” es algo que atrae más al público externo a la ópera que a nosotras desde dentro. A mí no me interesa. Me interesa la música .

-Hay que tener la cabeza bien amueblada para gestionar la fama. ¿Usted como la lleva?

-¿La cabeza? En su sitio. La fama ni la tengo ni tampoco me interesa.

-Estudió Danza Española. ¿Con quién soñaba llegar a ser?

-Nunca soñé con nadie en concreto. Quería ser maestra.

-Cambió el chip y optó por ser cantante lírica. ¿Es difícil vivir de este género?

-Mucho . Es un mundo con mucha competencia, inestabilidad e incertidumbre.

-¿Entonces usted es una obrera del canto?

-Soy una trabajadora más al servicio de la música y del canto. En ese sentido, sí.

-Sevilla ha organizado este año su primer Festival de Ópera. ¿Era una asignatura pendiente en una ciudad que ha inspirado 150 óperas?

-En el Maestranza hay temporada de ópera desde hace más de 30 años, pero un Festival adicional siempre es una buena noticia.

-Como cantante lírica, ¿Sevilla le ha dado su sitio?

-El público de Sevilla y los medios siempre me han mostrado mucho cariño y apoyo.

-¿Cómo puede conciliar trabajo y familia una cantante lírica que viaja por todo el mundo?

-Es una vida complicada en este sentido y por supuesto condiciona. Solo hay que organizarse mejor y sacrificar cosas a veces.

-En su gala en Artillería llevaba un vestido con incrustaciones de cristal y semi transparencias que quitaba el hipo. ¿Hay erotismo en la ópera?

-Puede haber más erotismo en una mente inteligente y una buena conversación que en un vestido de transparencias.

Leonor Bonilla con la Orquesta Barroca de Sevilla / Juan Carlos Vargas

-¿Ser joven en el mundo de la lírica es un punto a favor o un hándicap para interpretar ciertos roles por exigencias de la voz?

-La juventud y la madurez tienen ambas luces y sombras. En el mundo de la lírica y en general.

-Hay letras machistas e historias machistas en la ópera y la Zarzuela. ¿Le ha costado interpretar algunos de esos roles?

-El contexto de las obras que interpreto y los pensamientos de sus personajes son distintos al mío y a lo que vivimos actualmente, por fortuna.

-¿Cuál es el personaje que más le ha gustado interpretar en una ópera y en una zarzuela y por qué?

-Lucia di Lammermoor en ópera por su escena de la locura y Doña Francisquita en Zarzuela porque es más inteligente de lo que parece.

-¿Ha dejado la zarzuela de rivalizar con la ópera?

-No necesitan rivalizar. Son géneros distintos y nos ofrecen cosas distintas.

-Es más de óperas barrocas como las de Monteverdi, clásicas como las de Mozart, románticas como las de Verdi, revolucionarias como las de Wagner o modernas como Debussy, Strauss o Stravinsky?

-Soy más de bel canto italiano.

-¿Cuál es el último concierto no lírico al que ha ido?

-Uno de jazz en Sevilla maravilloso.

-En su Spotify, ¿qué artistas y canciones están en el top ten?

-Rosalía, Silvio Rodríguez, Nathy Peluso, Nat King Cole. Escucho salsa, bachata, flamenco…

-Montserrat Caballé cantó con Freddie Mercury. ¿Usted con qué artista no lírico haría un dueto?

-Con David Bisbal sin duda. Su técnica y canto son impecables.

Leonor Bonilla, en una imagen en la Plaza de España de Sevilla / Carmen Carbajosa

-Dany Prypp ha fusionado la ópera y el reggaetón ¿cómo lo ve?

-Son dos géneros que están bien por separado, no concuerdan en nada.

-Su hermana trabaja en musicales. ¿Alguna vez la veremos en alguno?

- Aunque era uno de mis sueños… no lo creo.

-¿Le interesa la política?

-Claro! Nuestras vidas y cómo vivimos dependen de ello.

-¿El culebrón político que está protagonizando el socialista Pedro Sánchez daría para un libreto de ópera?

-El culebrón que tenemos encima con la política internacional sí que me preocupa mucho, y esa da para un libreto de Wagner.

-¿Qué canción lírica entonaría al oído del populr Feijóo al oído?

-El himno de Andalucía, con voz impostada.