José Manuel Valero: "Mi mujer es de las que se lanza y desafía a quien se ríe de ella"

El actor sevillano con acondroplasia José Manuel Valero a sus 49 años ha protagonizado su primera película, Joni Pata de Conejo, dirigida por Ismael Vázquez y disponible en Movistar Plus +, sobre un ex militar que debe contar con los servicios de un antiguo agente secreto del Gobierno. Valero ya participó en la serie Flaman de David Sainz para Canal Sur y anteriormente en la webserie Malviviendo. Ha colaborado en numerosos programas, espectáculos y en películas como El mundo es suyo, de los compadres Alberto López y Alfonso Sánchez.

Pregunta.-Ahora que protagoniza películas, siempre hay una primera vez para ponerse ante la cámara.

Respuesta.-Y en mi caso fue en el programa de Los Morancos Qué buen puntito, en Canal Sur, en el año 2009. Yo participaba en un espectáculo en Antique y hablaron con los jefes, ya que el programa se grababa al lado. Necesitaban a un 'pequeñín' para hablar de los recortes sanitarios. El marido de Jorge, Ken Appledorn, me ha llamado para otros proyectos.

P.-¿Cómo le fue como doble de Peter Dinklage de Juego de Tronos?

R.-Grabé primero como su doble ficticio en la serie Allí abajo. Hubo mucha polémica sobre aquel capítulo. Pero de aquel trabajo me saló hacer doble en Juego de Tronos de Peter Dinklage. Me encargaron ser el mismísimo Tyrion Lannister pero yo no estuve a la altura de las circunstancias y sólo me presenté el primer día. Me ausenté los demás.

P.-¿Qué le pasó?

R.-Salgo en una secuencia, sentado en la tribuna, pero me tuvieron que sustituir. Tenía problemas con el alcohol por tantos años en la vida de la noche. Hubiera sido una mejor oportunidad con Juego de Tronos si yo hubiera tenido más formalidad. Pero no fue así. Aprendí la lección y superé con mi esposa todo lo que sufría. Después grabé cortos, como Habéis enfadado a Papá Noel, de Ismael Vázquez, que lo presentó con Ángel Acién. Grabé también Máscara.Joni Pata de Conejo iba a ser otro corto, pero pilló la pandemia. En el tiempo de paréntesis Ismael siguió escribiendo la historia.

P.-Una historia para que usted se luzca.

R.-Con comedia, intriga, acción. Investigo un caso porque mi hermano me endosa un marrón. Me meto en una empresa de tráfico de arma y se ve mi pasado, porque en la ficción mi madre tenía un circo.

P.-¿Con quién comparte reparto?

R.-Aparecen buenos amigos como Ken Appledorn, Santi Rodríguez e India Rodríguez, que es la pareja de Ismael. Es un encanto. He valorado mucho que Ismael Vázquez me atienda como actor. Mi personaje no se basa en los gags de la estatura, ni del aspecto. No ha abusado ni del tópico ni de la parodia.

P.-¿Cómo son tratados los actores con acondroplasia? En su momento se criticaba el trato denigrante en muchos de los trabajos de personas como usted.

R.-Ahora todo se ha vigilado y en los guiones, también. En Allí abajo, como le decía, hubo críticas por mi aparición.

P.-¿Qué es la acondroplasia?

R.-Es una discapacidad. Las extremidades se desarrollan menos, pero llevamos una vida normal. Muchas veces es el tono lo que te hace sentir si eres objeto de burla. En el whatsapp tengo a los amigos del Bombero Torero, es un espectáculo que no he participado, pero es una forma de ganarse la vida aunque está siendo muy vetado en muchos sitios.

P.-¿Cómo era aquella vida de noche cuando usted era animador?

R.-Yo me sentía el rey de la noche. Qué te voy a decir. Conocí a muchas mujeres, si yo contara. Me lo pasaba bien y protagonizaba espectáculos todos los fines de semana. Me ofrecían de todo, pero yo decía que no. Pero no me negaba ante el alcohol. Ingresé en el hospital por una afección en el hígado, pero llevo diez años sin beber, ni fumar. Me casé y el tema de la noche quedó atrás.

P.-¿Cómo se llama su mujer?

-María del Carmen. Es de Cazalla. También tiene acondroplasia. Nos queremos mucho. Ella me entiende como nadie. Vivimos en Sevilla Este y yo me crie en Los Pajaritos. Allí tenía muchos amigos y siempre me protegieron.Yo conservo los amigos de niño y adolescente. Ellos velaban para que nadie se riera de mí, el bullying nunca lo sufrí de niño. Si se ríen de ella mi mujer es de las que se lanza y desafía a quien la mira mal. Ella sabe defenderse.

P.-¿Y se han reído de usted sin venir a cuento?

R.-Yo soy una persona con mucho humor y los comentarios con gracia los acepto, van conmigo. Pero más de una vez me he encarado cuando me han querido perder el respeto o me han hecho fotos para reírse. Cuando hay recochineo contra mí o contra alguien pero me indigno con la injusticia. Yo hice de gancho en Gente maravillosa, con la cámara oculta. En un restaurante hacían como si me obligaran a usar una trona de bebé. Los espontáneos daban la cara por mí.

P.-¿A qué se dedica además de ser actor?

R.-Yo soy administrativo. He trabajado en un estudio de arquitectos, en una lavandería. Ahora hago un trabajo de control de acceso. Para dedicarme profesionalmente a la actuación tendría que desplazarme a Madrid. Me llaman mucho de Madrid pero tendría que dejar mi trabajo y mi casa, pero no lo voy a hacer. Con Joni Pata de Conejo podía compatilbilizar todo. Estuvo año y medio grabándose, del 2020 al 2022. Se grababa cuando se podía.

P.-¿Pero hay problemas por contar con un actor con acondroplasia?

R.-Yo tengo un currículum cuajado como cualquier otro actor pero hay productores que no quieren problemas por contar con personas como yo. Qué orgullo que Ismael Vázquez me diera la oportunidad de un papel protagonistas.

P.-¿Todavía podría vivir de la noche?

R.-Tengo amigos que se dedican a distintos espectáculos, pero se han dejado de hacer otras cosas en las discotecas.

P.-¿Hay algún lugar donde le hayan mirado mal?

R.-Ni en Sevilla, ni en Madrid. Todo lo que hemos luchado por la dignidad de las personas con acondroplasia es para que los niños de hoy no sufran las burlas de otros tiempos. Yo me siento un pequeño gran actor. Soy el primer en reírme de mí mismo y me río con los demás, pero siempre sano. Como le decía, detectamos la forma en que se dirigen a nosotros. Depende del tono. Y puedo aceptar la broma de un desconocido. Otro asunto es si se empeña en insistir con la bromita.

P.-¿Conoce a Emilio Gavira (un conocido actor con acondroplasia)?

R.-Coincidí con él en el programa Capacitados con José Mota. Grabamos en un teatro y Mota, estaba emocionado. Gavira es de esos profesionales que tiene los pies firmes en la tierra. Chapó. Él sólo se ha prestado a papeles dignos. No nos tienen que zarandear para hacer gracia y es imposible que te den ya un papel así, de burla. Es un humor superado.

P.-Lo de reírse del débil es lo peor.

R.-Son cosas de acomplejados. Hay quien quiere tapar sus defectos, que no quiere ver, para señalar los tuyos. Pero yo no he sufrido vejaciones en mi vida diaria. Mido 1,34 y las cosas, como el coche, están adaptadas a mi altura. Y si noto a alguien con guasa, me aparto. Me suelen ayudar en el súper porque las ofertas me pillan en los estantes de arriba. A mí me hizo bien criarme en Sevilla y en un barrio. Si te crías en lo difícil, es mejor. Creo que si me hubiera criado en una zona de clase alta habría sufrido más comentarios.