Jesús Huerta: "La Lotería de Navidad es motivo de celebración colectiva"

El máximo responsable de que todo esté en orden para la celebración de la Lotería de Navidad es de Jerez. Jesús Huerta cuenta con una larga trayectoria en la gestión pública, llegando a la presidencia de Loterías hace siete años. El proyecto que dirige intenta conjugar tradición, innovación y un marcado compromiso social. A ello hay que sumar que el sorteo del 22 de diciembre, a pesar del paso de los años, sigue consiguiendo récords en ventas y popularidad.

Pregunta.–¿Cómo está ya la maquinaria de cara a la celebración del sorteo de la Lotería de Navidad?

Respuesta.–A pleno rendimiento. Afrontamos con ilusión y responsabilidad estos días previos al sorteo. La próxima semana llegan al Teatro Real los elementos del Sorteo y solo faltan ya los últimos detalles.

P.–¿Cómo se renueva la ilusión cada año para que la llama de la Lotería de Navidad se mantenga encendida?

R.–La receta tiene tres ingredientes: ser fieles a la tradición e historia que representa el sorteo, preservar su liturgia y legado para las generaciones futuras, y acercarla a nuestra sociedad.

P.–¿Qué tiene este sorteo para, haciendo alusión al lema escogido en esta ocasión, unir a toda la ciudadanía en los tiempos actuales?

R.–El lema “El Sorteo que nos une” es algo más que una campaña de publicidad. Es un fenómeno social que se siente y se aprecia en nuestras calles y plazas, porque congrega a millones de personas en torno a una ilusión común y es motivo de celebración colectiva. Compartirlo con las personas que queremos hace único al Sorteo de Navidad.

"Nuestro mensaje en los anuncios es universal, conecta con los valores humanos y contribuye a la Marca España"

P.–Uno de los aspectos curiosos de la campaña de este 2025 es que se centra en una historia en la que al final el “premio familiar” es mucho mayor que el que se consigue en el propio sorteo. ¿Qué intención tiene Loterías con este tipo de mensajes?

R.–Este año la historia del anuncio tiene forma de cuento de Navidad. En ellos podemos imaginar situaciones, por probables o improbables que sean, para resaltar lo más importante de la vida. Con un toque de romanticismo y espíritu navideño, afloran la empatía de la joven protagonista, la generosidad del abuelo o la gratitud de la hija. Cada vez que compartimos un décimo de Lotería de Navidad, estamos expresando un “te quiero”, “lo siento”, “me importas” o “me acuerdo de ti”.

P.–¿Se está produciendo un cambio en la promoción de la Lotería de Navidad al contar historias más cotidianas y sentimentales en vez de optar por anuncios en los que la fantasía de estas fechas estaba más presente?

R.–Tratamos de contar historias humanas centradas en los valores que compartimos con la sociedad. Y son apreciadas dentro y fuera de nuestras fronteras: European Lotteries ha premiado nuestro anuncio de 2024 como el mejor de Europa, resaltando su capacidad de emocionar. Eso muestra que nuestro mensaje es universal, conecta con los valores humanos y contribuye a la Marca España.

P.–¿Qué novedades vamos a encontrar en la Lotería de Navidad de 2025?

R.–La principal novedad es que hay cinco millones de décimos más a la venta, lo que se traduce en que hay 70 millones de euros más en premios. En total se repartirán 2.772 millones de euros, y esperamos que estén muy repartidos.

P.–¿Tiene algún ritual sobre cómo vive el sorteo de la Lotería de Navidad?

R.–Suelo acercarme al Teatro Real los días previos al Sorteo, para acompañar a los compañeros de Loterías que están ultimándolo todo. Ellos representan el cariño y la responsabilidad con la que los trabajadores, delegados y puntos de venta afrontan el Sorteo. Se prueban los bombos, se ensaya... Son momentos únicos.

P.–Como empresa pública que es Loterías y Apuestas del Estado, ¿en qué proyectos sociales ha estado trabajando en este 2025?

R.–La labor social está en nuestro ADN. Acompañamos a un millón de personas vulnerables al año a través de nuestras colaboraciones: personas mayores, mujeres víctimas de violencia de género, familias, migrantes... También impulsamos proyectos como el Premio Loterías de Cortometrajes con temática social del Festival de San Sebastián. Es un ejemplo de cómo las instituciones públicas trabajan en beneficio de la sociedad: nosotros ponemos nuestro granito de arena a la ingente cantidad de recursos que aporta el Estado en este momento para corregir desigualdades, progresar como sociedad y mejorar la vida de las personas.