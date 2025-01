"Pocas cosas hay tan perjudiciales como el sedentarismo"

Nacida en Jerez, en 1980, María Ayuso estudió en la Compañía de María, donde su madre era profesora. Hizo Magisterio de Educación Física en Puerto Real y Ciencias del Deporte en Cáceres. Ha trabajado en la gestión de centros deportivos en Sevilla, Estepona, Marbella, Málaga y Madrid. Ahora reside en El Puerto de Santa María, donde ha abierto un Centro Ejercicio & Cáncer. Es ganadora de medallas en triatlón, disciplina por la que se presentará al Mundial en 2025. Este verano ha cruzado el Estrecho a nado. Le gusta leer, salir con los amigos y viajar. Tiene dos hijos.

-¿Cómo llegó usted al deporte?

-Bueno, yo nunca había competido de pequeña, pero mi madre siempre me ha inculcado el hacer deporte, nos apuntaba a natación, gimnasia rítmica... Luego ya, en el instituto, fue cuando tuve más interés. Me iba a nadar a la piscina, luego intenté jugar al waterpolo, fui tocando algunas cosillas. Pero cuando tuve que elegir carrera, sí que hice Ciencias del Deporte. Me metí de lleno. Hice primero magisterio de Educación Física y luego la licenciatura en Cáceres. Ya luego empecé a trabajar en la gestión de centros deportivos en Sevilla, Marbella, Málaga, Estepona, Madrid... Y a la vez entrenando, en función de la ciudad en la que vivía, pues me apuntaba a una cosa o a la otra, según los horarios que tuviese y que pudiese. Y como me gustaba correr y la bicicleta, cuando me fui a vivir a Madrid, el deporte que yo tenía más asequible con gente de mi edad era el triatlón. Y empecé a hacer el triatlón en 2017, hasta ahora. Entre medias ha habido una pandemia, he tenido dos niños y me vine a vivir a El Puerto de Santa María. Dejé el trabajo de gestión, me hice autónoma y he abierto el Centro Ejercicio & Cáncer.

-¿Cómo surgió la idea?

-Estando en Madrid, con mi empresa, que era GoFit, hicimos una unidad de ejercicio oncológico para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Y ahí, pues entré en contacto con el mundo del ejercicio físico y el cáncer, con Soraya Casla, que era la que en ese momento estaba trabajando allí, que luego se ha hecho también autónoma y ha abierto también su propio centro en Madrid. Yo lo he abierto en El Puerto como María Ayuso, pero sí es verdad que el centro tiene un mismo logotipo y seguimos la misma estructura y una misma forma de trabajo. Y aunque no lo debería ser, es una propuesta novedosa. Hace tanta falta... En Andalucía hay poquísimo y aquí en la provincia de Cádiz no hay centros específicos para pacientes oncológicos. Y como hace falta, y yo me he formado, pues fue cuando decidí abrir un centro de estas características.

-¿Qué es lo que hacen exactamente en el centro?

-El objetivo es ayudar a las personas a que se muevan y hagan ejercicio. Como conocemos los beneficios que tiene y la necesidad que hay del ejercicio en pacientes que están recibiendo tratamiento y que están con la enfermedad, pues ese es nuestro cometido. Hacemos una valoración inicial y ponemos en práctica unos programas de ejercicio que están validados científicamente. Los individualizamos y los aplicamos. El ejercicio tiene un impacto positivo porque, sobre todo, ya una vez que el paciente está diagnosticado, pues si todavía no ha sido operado, hay un término que es la prehabilitación, que es, diciendo lo fácil, ponerte muy fuerte y en el mejor estado de forma para que afrontes ese tratamiento o esa cirugía o lo que te vayan a hacer. Luego, durante los tratamientos, pues disminuyen los efectos secundarios. Y en el post, pues aumenta la supervivencia y la calidad de vida. Al final el ejercicio oncológico es adaptar un entrenamiento, que puede hacer cualquier persona, basándonos en si está recibiendo un tratamiento, los efectos secundarios que tiene o si tiene una cirugía, ir adaptando esos ejercicios a la persona. También está demostrado, por ejemplo, que hay una serie de intensidades a nivel cardiovascular y de fuerza que son beneficiosas, pues nosotros lo aplicamos. Y luego, pues acompañarles en todo el proceso, cuidar a las personas que muchas veces se sienten muy solas o incomprendidas o que no saben muy bien por dónde tienen que dirigirse, y creamos un equipo multidisciplinar. Trabajamos con los oncólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, cambiamos impresiones. Y luego, pues dar facilidad de horario. También tenemos entrenamientos online para las personas que no puedan venir. Es ir quitando esas barreras que tienen para hacer ejercicio.

"Con el cáncer y el deporte hay mucha confusión: qué puedo hacer, qué no puedo hacer”

-Y desmontar mitos.

-Claro, porque todavía hay mucha confusión: qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Los oncólogos tampoco están todos muy actualizados. A lo mejor te dicen, pues vete a caminar, pero no te dicen que tienes que caminar a unas intensidades determinadas. Uno de los mayores problemas que hay es la pérdida de masa muscular, sobre todo con la edad, y si encima estás con tratamiento, pues pierdes muchísima y va mermando tu calidad de vida. Nosotros lo que buscamos es reducir el impacto de los tratamientos y de la enfermedad en sí. Muchas veces, cuando te diagnostican te encuentras cansado, es lo que se llama fatiga crónica, pero que no se quita con el descanso, es relativa, se quita con el movimiento. Pero claro, si estás con tratamiento, estás cansado y fatigado y te dicen que te tienes que mover, pues o lo sabes y lo tienes muy claro o no lo vas a hacer. Entonces una persona inactiva es una persona no sana. Si encima tienes una enfermedad, pues imagínate. Pocas cosas hay tan perjudiciales como el sedentarismo.

-¿Qué cambios se producen con el entrenamiento?

-Pues un cambio, no sólo físico, sino también emocional. Te sientes mejor, más autónomo, y estás en un contexto en el que nadie te está diciendo que tengas cuidado, sino todo lo contrario, te están motivando a que te muevas, a que te ejercites, a que cojas unas mancuernas. Pero claro, no hay todavía ese conocimiento. Hay mucha gente que sí, cada vez más, pero cuesta todavía mucho. De hecho, encontrar personas que vengan a entrenar es muy difícil y que se mantengan entrenando en el tiempo. Aunque la demanda va subiendo, poquito a poco. Y es mucho trabajo de los oncólogos que deriven a los pacientes, si el oncólogo dice que tienes que hacer ejercicio, la gente lo va a hacer.

-Bueno, y motivados también porque tienen a una entrenadora que ha ganado varias medallas y cruzado el Estrecho a nado.

-Sí. Estoy en la Escuela Jerezana de Triatlón y he ganado el circuito provincial femenino de esta temporada. También he hecho un Medio Ironman (Ironman 70.3) y me he clasificado para el mundial, que es el año que viene en Marbella. Sí, y en 2019 me propusieron cruzar el Estrecho, pero llegó la pandemia y se paró. Y nos llamaron para este año. Lo hicimos en julio. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy chula. Éramos tres y fueron más de cuatro horas sin parar de nadar, 15,5 kilómetros, y un año de preparación. Llegas, tocas la roca y te vuelves, no puedes pararte. Íbamos con nuestros pasaportes y todo. Todo muy legal. Nos acompañaban dos embarcaciones, una zódiac que nos suministraba la bebida, y un barco más grande que nos iba marcando el rumbo. Yo iba tranquila al principio, pero cuando decidí hacerlo, la gente empezó a hablarme de las orcas y esas cosas, y digo, verás tú qué nos vamos a encontrar aquí. Pero qué va, yo vi un pez luna y ya está, no vi nada más. Y sobre todo, los barcos tan grandes que hay por allí. Nosotros íbamos localizados, sabes que no te va a pasar nada. Pero claro, estás en medio de la nada. Yo puse la mente fría y digo, voy a nadar, para adelante, y ya está. Y listo. Y, sí, la verdad es que creo mucho en lo que hago y me involucro 100% con mis clientes.

-¿Y cómo es ahora su entrenamiento?

-Yo entreno todos los días y voy combinando natación, bicicleta y carrera para llegar bien a la fecha del Mundial que es en noviembre de 2025. Y entre medias, pues quiero ir al Campeonato de España de Media Distancia, que es 1.900 nadando, luego 90 kilómetros en bici y media maratón.

-Y para la población en general, ¿qué recomendaciones deportivas hace?

-En realidad, las recomendaciones son para todos igual de buenas. Hay unas que hace la OMS que son 150'-300' a la semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada o de 75'-150' de intensidad vigorosa o una combinación de ambas. Y añadiría que hay que moverse, hacer ejercicio y entrenar, pero hay que hacerlo bien. No siempre es fácil ni siempre apetece, pero hay que introducirlo como un hábito más para nuestra salud y bienestar. Dará buenos resultados. Al final, lo que hay que hacer es una combinación de ejercicio de entrenamiento de fuerza y entrenamiento cardiovascular a la semana. Lo ideal es ponerse en manos de profesionales que te puedan pautar con un poco de coherencia para saber lo que tienes que hacer y no perder el tiempo. Porque, por ejemplo, andar, no es suficiente. Caminar no genera un impacto en tu organismo ni en tu fisiología. Está bien para no estar sentado en el sofá, pero tienes que meter cambios de intensidad. Hacer que tu corazón lata fuerte. Puedes caminar, pero entre medias, hacer escaleras o cuestas. Es una manera de aumentar la intensidad sin necesidad de correr, de meter impacto. Y eso lo pueden hacer las embarazadas. O mezclar ejercicios de cardio con ejercicios de fuerza, pero tienes que meter intensidad, igual que en fuerza tienes que meter carga, que puede ser con tu propio cuerpo y luego, a medida que vas progresando, puedes ir introduciendo cargas. Pero se empiezan con trabajos de equilibrio, isometrías. Todo eso te va protegiendo la articulación, te va creando unos buenos tendones.