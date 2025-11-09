Clara Medina: "Comer sano es comer de todo"

CULTA EN EL ESFUERZO. Doctora en Farmacia y con un frondoso currículo, Clara Medina (Valencia) se incorporó hace un cuarto de siglo a la compañía de la cultura del esfuerzo, el potente lema de Mercadona. Formó parte del Departamento de Calidad y hoy es directora de Consumo. No para de hablar de jefe, marca de la casa, en referencia al cliente, no a Juan Roig.

Pregunta.–Nos insisten en comer sano, pero parece caro y lleva tiempo.

Respuesta.–Comer sano no es más caro. Hay que saber comprar y conocer qué necesita tu cuerpo, elegir bien y con cabeza.

P.–Comer de forma saludable no es sólo quinoa, chía y cosas raras, ¿no?

R.–Para nada. Comer sano es comer de todo en su justa medida y con alimentos de siempre. Lo importante es saber qué comes, cuánto y cómo.

P.–¿Hay alimentos que debemos eliminar? ¿O, como decía Lola Flores, se puede tomar de todo, pero “con método”?

R.–Se puede tomar de todo con método, con cabeza o con conocimiento.

P.–¿Cómo hacemos atractiva la comida saludable para los niños?

R.–Ahí tenemos tarea. La familia es el primer núcleo, pero el colegio tiene mucho que decir. Hay que enseñar a comer fruta, verdura, pescado… buscando formas más atractivas de presentarlos.

P.–¿Cuál es la mayor revolución que la tecnología ha proporcionado a la alimentación saludable?

R.–Nuevas formas de preparar y ofrecer alimentos. Comprar un gazpacho es una revolución: ahorra tiempo y mantiene calidad. Acercar al cliente comida de nuestras madres.

P.–Me pierdo con las calorías. ¿Y si en vez de poner la cantidad dijeran "esto equivale a media hamburguesa con patatas"?

R.–Entender que un alimento al final se transforma en hidratos, proteínas, fibra, sal… es difícil de entender, pero eso corre el riesgo de demonizar productos. Sí traducimos las cantidades: cuánto aporta una cucharadita de aceite, así sabes lo que estás tomando.

P.–¿Conoce a alguien más malo que los curas preconciliares y los nutricionistas? Amenazan con el infierno cada vez que hacemos algo placentero o divertido.

R.–Son nuestra conciencia, como un Pepito Grillo. "Si un día te pasas, no ocurre nada, pero al día siguiente expía tus pecados", me dicen mis amigos nutricionistas.

P.–¿Qué sentido tendría la vida sin azúcar, alcohol ni embutidos?

R.–La comida tiene un componente social, reunirse con familia o amigos forma parte de la dieta mediterránea. Pero alcohol y embutidos deben consumirse con moderación.

P.–Al ver esto de la cesta saludable, pensé: seguro que doña Clara, a escondidas, desayuna dos dónuts con un tazón de chocolate.

R.–No, pero alguna vez me permito el lujo de tomar bollería. No hay alimentos buenos o malos; no debemos abusar ni tomarlos cuando no toca.

P.–Peca usted también...

R.–Como todo el mundo.

P.–Insisten en el etiquetado sin considerar la presbicia...

R.–Hemos modificado ya 500 productos y estamos en ello con otros 2.500. Hacemos letras más grandes, fondos más claros y contraste, porque el jefe, como llamamos al cliente, necesita información clara y visible.

P.–Tomo gluten y lactosa a troche y moche. ¿Soy un hereje?

R.–Si no tiene intolerancia, no hay motivo para evitarlos. El gluten, que no adelgaza, y la lactosa no son ni mejores ni peores, simplemente hay personas a las que les sientan mal.

P.–¿Por qué descatalogan productos que son éxito de ventas?

R.–El consumidor decide. Tenemos un equipo que consulta a diario y analiza las ventas. A veces, pocas, nos equivocamos y quitamos alguno que no deberíamos; si los clientes los reclaman, se recuperan.

P.–¿Es más difícil prever qué quiere el cliente o aparcar un sábado en Mercadona?

R.–Depende del Mercadona. El consumidor evoluciona rápidamente, no tiene que ver con el de hace 10 años porque el ritmo cambia y también los hábitos. Ahora después de trabajar nos vamos al gimnasio y antes era impensable. Mi madre nos hacía desayuno, comida, merienda y cena y hoy es un milagro en mi casa el día que comemos todos juntos. Eso transforma la manera de alimentarse.

P.–"Sabemos qué es lo mejor para el cliente", ha dicho Juan Roig. ¿Escuchan sus conversaciones en los pasillos?

R.–No, intentamos descubrir cuáles son las necesidades del consumidor y prescribir lo mejor.

P.–El pueblo tiene voz.

R.–Siempre, es soberano.

P.–"A mitad de siglo no habrá cocinas en las casas". Estoy de acuerdo con Roig. Pero vamos a hundir a la industria de muebles de cocina...

R.–No sé qué le pasará a ese sector. Hay una tendencia a una alimentación saludable pero sencilla y rápida. Si puedes comprar pescado cocinado igual de bueno que el casero, muchos optan por esa opción. El tiempo es valioso.

P.–Acabaremos con microondas en los dormitorios...

R.–Espero que no. Es otra forma de consumir. Hace cinco años la comida preparada era residual; hoy está en todos los barrios.

P.–Ha cumplido 25 años en la casa. ¿Cómo celebró las bodas de plata?

R.–Trabajando.

P.–Qué triste.

R.–No, es un orgullo.

P.–Confiese cuándo fue la última vez qué hizo la compra en otro súper.

R.–Ufff, ni me acuerdo. Quizás pan un domingo.

P.–Mi padre va a diario a Mercadona. ¿Le pueden dar una placa, un bono de 100 euros, un carné del Valencia Básket...?

R.–Ya le damos un producto de máxima calidad a un precio imbatible. El mejor regalo a un cliente fiel.

P.–El pantalón de los empleados estiliza. ¿Dónde lo pillo? Igual Amancio Ortega compra el patrón.

R.–No es mi negociado pero sé que se ha estudiado mucho y se le puso mucho cariño a ese diseño.