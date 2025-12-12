Vox se reúne con el SUP para abordar las crecientes preocupaciones en materia de seguridad en El Puerto

El grupo municipal Vox El Puerto ha mantenido una reunión de trabajo con representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para analizar la situación de la seguridad ciudadana en la localidad y las principales necesidades del cuerpo policial. En el encuentro participan el secretario general local del SUP, Óscar Sánchez Ivars, y los concejales de Vox El Puerto, José Antonio Gomila, Fito Carreto y Mauricio Mauri.

Durante la reunión, los representantes sindicales trasladan su preocupación por los dos episodios violentos ocurridos recientemente en la ciudad. El SUP informa de que la Policía Judicial tiene esclarecido el crimen del parque Calderón, cuyo presunto autor ya se encuentra en prisión. Sobre el caso de Valdelagrana, actualmente bajo secreto de sumario, ya hay varios detenidos.

Vox expone además la inquietud del AMPA del IES Pedro Muñoz Seca ante las actividades vinculadas a la prostitución y el consumo y tráfico de drogas en el parque colindante al centro educativo, donde se producen peleas y escenas inapropiadas en presencia de menores. El SUP solicita contacto con la asociación para coordinar una intervención del Grupo de Participación Ciudadana.

El sindicato policial traslada igualmente las principales carencias del cuerpo: refuerzo de recursos humanos y materiales, actualización de protocolos y equipamientos, y optimizar la coordinación operativa, especialmente en intervenciones relacionadas con el tráfico de drogas y fenómenos asociados como el “petaqueo”.

Los concejales de Vox muestran su total disposición a estudiar las reivindicaciones presentadas y a elevar a los órganos competentes aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar la seguridad en el municipio. Asimismo, expresan su voluntad de mantener una comunicación constante con el SUP para hacer seguimiento de las necesidades del cuerpo.

Ambas partes coinciden en la importancia de la colaboración institucional para garantizar un servicio policial eficaz y dar respuesta a las demandas de los portuenses.