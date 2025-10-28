Vox El Puerto respalda las propuestas de Betilo para revisar el Peprichye y proteger el Campo de Guía

Vox El Puerto ha mostrado su apoyo a la propuesta de la asociación Betilo para modificar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico y su Entorno (Peprichye), al considerar que las medidas planteadas responden a la necesidad urgente de proteger de forma efectiva el paisaje bodeguero del Campo de Guía y de evitar su progresiva destrucción bajo el actual marco urbanístico.

Los concejales de Vox asistieron a la presentación de la campaña de Betilo con el fin de expresar su respaldo a una iniciativa que coincide plenamente con la defenss del patrimonio histórico que el partido viene reclamando en el municipio.

Desde Vox se valora el trabajo de Betilo y su compromiso con la conservación del patrimonio local, especialmente en el caso del Campo de Guía, un espacio único que refleja la historia económica y urbanística de El Puerto. La formación considera acertadas las observaciones de la asociación sobre la necesidad de ajustar el Peprichye para evitar construcciones que alteren la fisonomía bodeguera tradicional y pongan en riesgo la coherencia del conjunto histórico.

Asimismo, Vox recuerda las recientes palabras del alcalde, Germán Beardo, en el Pleno, donde anunció que el futuro proyecto de la margen izquierda del Guadalete incluirá museos y galerías de arte. Desde Vox se considera una incoherencia apostar por levantar nuevos espacios culturales mientras el Campo de Guía, con edificios históricos de enorme valor y con esas mismas posibilidades, continúa deteriorándose y sin un plan de revitalización real para el centro.

El partido comparte la preocupación de la asociación ante la aplicación de normas urbanísticas que, pese a reconocer el paisaje urbano como un bien colectivo, permiten edificaciones que rompen la escala y el carácter del entorno. Por ello, Vox defiende la incorporación de medidas como una normativa de construcción específica para el Campo de Guía, la protección ambiental de todas las bodegas y la creación de unidades de ejecución discontinuas que reduzcan la presión edificatoria.

Para ox, proteger el Campo de Guía es además una cuestión estética que busca conservar la belleza de las construcciones que componen este conjunto, que son únicas e irrepetibles. Al mismo tiempo, representa un compromiso con la identidad portuense y con el legado de las generaciones que impulsaron el desarrollo vinícola y económico de la ciudad. VOX El Puerto reafirma así su apoyo a las propuestas que busquen cuidar la cultura y el patrimonio de la ciudad y su apuesta por un urbanismo responsable que combine avanzar con respeto a la historia de El Puerto.