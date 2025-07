VOX El Puerto denuncia que Germán Beardo fomenta el turismo de borrachera

VOX El Puerto de Santa María vuelve a alertar de la grave situación que vive la ciudad, convertida en un referente del turismo de borrachera "gracias al modelo de ocio fomentado por el alcalde, Germán Beardo".

“Hace años un cartel a la entrada decía: ‘El Puerto, ciudad de historia y turismo’. Hoy, lamentablemente, ese lema necesita ser completado: historia, turismo... y borrachera. No lo decimos por provocar, sino porque es el modelo real que ha elegido este gobierno local, sin pensar en sus gravísimas consecuencias”, advierten desde VOX.

Desde el grupo municipal recuerdan que llevan más de dos años advirtiendo del rumbo que estaba tomando el turismo en El Puerto, tanto en los plenos como en los medios de comunicación y redes sociales. “Tenemos un gravísimo problema de orden público. No se puede permitir que unos pocos se enriquezcan a costa de destruir la vida de miles de portuenses. Lo estamos viendo todos los fines de semana: grupos de jóvenes de fiesta durante todo el día, no solo de noche. El descanso de las familias se ha vuelto imposible a cualquier hora tanto de día como de noche”, aseguran.

“La imagen que damos al visitante es la de una ciudad sin ley, sin autoridad y sin respeto por quienes aquí vivimos. Nos lo dicen muchos vecinos: ‘No podemos dormir, nuestros hijos están asustados, esto es un infierno’. Y no podemos seguir mirando hacia otro lado”, afirman desde VOX.

Además, desde VOX denuncian la falta absoluta de medidas normativas por parte del gobierno local. “No se aprueban las ordenanzas necesarias para garantizar una convivencia mínima entre residentes y visitantes. Hay un descontrol absoluto en los alojamientos turísticos. El modelo actual permite que cada fin de semana se metan 10 o 15 personas de fiesta en una vivienda colindante a una familia, sin que nadie actúe. Esto es insoportable”, sostienen.

La formación subraya que no están en contra del turismo, sino de este modelo destructivo: “Creemos que el turismo es una fuente importante de nuestra economía, y así lo defenderemos. Muchos empresarios de la hostelería y del sector turístico, de los mejores de España, así nos lo trasladan. Pero nos dicen que este modelo no beneficia a nadie: ni deja dinero real, ni crea empleo estable, ni mejora la imagen de la ciudad”. “Lo que está ocurriendo, añaden, es que el turismo familiar y con poder adquisitivo está dejando de venir. La gente que venía a descansar y a disfrutar de El Puerto ya no quiere volver. Se sienten expulsados. Y lo peor es que esto será difícil de revertir si no se actúa de inmediato”. Desde VOX también critican el abandono total de la apuesta por el turismo cultural, uno de los pilares históricos del municipio. “Casi nos quedamos sin toros este año. Joselito dijo: ‘Quien no ha visto toros en El Puerto no sabe lo que es un día de toros’. Pues este lunes en la estación de tren, lo que decían muchos jóvenes con cara de no haber dormido era: ‘Quien no ha visto un día de fiesta en El Puerto no sabe lo que es un día de fiesta’. Es el retrato perfecto del modelo turístico que ha fomentado Germán Beardo”. En este sentido, recuerdan que VOX ha defendido de forma constante el impulso al turismo cultural, patrimonial y natural, presentando iniciativas para la puesta en valor de enclaves únicos como la Sierra de San Cristóbal. “Mientras el equipo de gobierno hace campaña de selfies y copas, nosotros proponemos rescatar nuestro patrimonio, recuperar rutas culturales y dar valor real a nuestros recursos. Queremos atraer a quien respete y ame El Puerto, no a quien lo pisotee”, remarcan. Por todo ello, VOX exige al Ayuntamiento un cambio de rumbo inmediato: refuerzo de la presencia policial, regulación clara de los alojamientos turísticos, aplicación real de sanciones por botellón y altercados, protección de las zonas naturales, y una apuesta firme por el turismo de calidad. “El Puerto necesita recuperar la dignidad, el respeto y el sentido común. Y para eso hace falta un alcalde que gobierne, no un espectador que aplaude mientras la ciudad se degrada. No vamos a quedarnos callados mientras se destruye El Puerto de todos”, concluyen.