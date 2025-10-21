Vox El Puerto advierte del mal estado de la Avenida de Fuentebravía y pide soluciones inmediatas

Vox El Puerto ha vuelto a denunciar la aparición de socavones y desperfectos en la Avenida de Fuentebravía, en la zona de la Costa Oeste, donde numerosos vecinos han trasladado su preocupación por el riesgo que supone circular por una calzada cada vez más deteriorada.

Desde la formación recuerdan que algunos de estos baches ya fueron denunciados hace meses, sin que se haya dado una solución definitiva. “Lo preocupante es que son los mismos puntos que ya se denunciaron, y hoy siguen en el mismo estado o peor”, señalan.

El equipo de gobierno del Partido Popular justificó en su momento que las reparaciones deben ejecutarse en época sin lluvias, pero, como advierte Vox la llegada del otoño hace prever nuevas precipitaciones, lo que agrava el problema y pone en peligro la seguridad vial.

“Los vecinos están cansados de excusas y de tener que esquivar baches que ya deberían estar arreglados. No se puede esperar a que haya un accidente para actuar”, han manifestado desde Vox El Puerto.

La formación exige al Ayuntamiento que priorice la reparación inmediata de la Avenida de Fuentebravía y de todas aquellas zonas donde los desperfectos pongan en riesgo la seguridad de los ciudadanos, especialmente en un periodo en el que las lluvias podrían empeorar la situación.