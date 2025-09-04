VOX denuncia que el Ayuntamiento de El Puerto pagará con dinero público la defensa del “jefe en la sombra” de Beardo

VOX El Puerto denuncia que "el Ayuntamiento ha decidido sufragar con dinero público la defensa de Antonio Caraballo, tras contratar los servicios de un abogado externo para representarlo en el procedimiento judicial abierto por su nombramiento como coordinador general del Ayuntamiento".

Desde VOX señalan que “no es suficiente con que Caraballo cobre 110.000 euros al año; ahora, además, todos los portuenses tenemos que pagarle también el abogado”.

El partido considera “escandaloso” que el alcalde, Germán Beardo, destine recursos municipales a proteger a quien actúa como su “jefe en la sombra”, en lugar de garantizar que esos fondos se utilicen en lo que realmente importa a los vecinos: la limpieza, la seguridad y el mantenimiento de la ciudad.

VOX El Puerto exige explicaciones inmediatas al equipo de Gobierno y reclama que “ni un solo euro de los portuenses se utilice para defender a asesores nombrados a dedo, cuya situación en el Ayuntamiento está ya cuestionada judicialmente”. Además, remarcan que seguirán “fiscalizando cada abuso y denunciando públicamente cada euro malgastado por Beardo y su equipo, porque El Puerto no está para financiar privilegios ni caprichos políticos”.