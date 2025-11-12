Vox alerta de la situación financiera del Ayuntamiento de El Puerto

El grupo municipal de Vox El Puerto alerta de la preocupante situación financiera que atraviesa el Ayuntamiento, pese a que el alcalde, Germán Beardo, presume públicamente de tener “deuda cero”. Según denuncia la formación, "la realidad económica del Consistorio dista mucho de ser tan positiva como intenta aparentar el equipo de Gobierno".

Para el portavoz de la formación, Javier Gomila, “Beardo no dice toda la verdad cuando presume de deuda cero. En el conjunto del Ayuntamiento y sus empresas municipales existe una deuda viva de alrededor de tres millones de euros”, destaca.

Además, Vox señala que "la empresa municipal Impulsa El Puerto se encuentra totalmente quebrada, con una deuda superior a los veinte millones de euros y una situación que está generando un grave perjuicio para el patrimonio de todos los portuenses. En estos momentos se están subastando bienes municipales para cubrir las deudas de Impulsa, y existe una deuda millonaria de esta sociedad con el propio Ayuntamiento que dudamos que llegue a cobrarse algún día. Es muy fácil presumir de deuda cero cuando, por ser mal pagador y peor gestor, te quitan tus bienes para que los bancos cobren lo que les corresponde”, afirma José Antonio Gomila.

Desde Vox advierten que esta situación se agrava con la gestión presupuestaria del presente ejercicio. “En lo que va de año 2025, el Ayuntamiento ha gastado diez millones más de lo que ingresa de forma corriente y ha superado en más de treinta millones el límite legal de gasto”, subraya el portavoz.

Estas cifras, añade Gomila, “podrían derivar en un bloqueo de los próximos presupuestos y, lo que es peor, en el regreso a una deuda bancaria que ya creíamos superada o la opción dejar de ejecutar partidas presupuestarias necesarias para el buen funcionamiento de El Puerto”.

Vox insiste en que la única vía para garantizar la estabilidad económica del Ayuntamiento pasa por una gestión responsable y transparente. “Siempre hemos defendido que los ingresos deben ser los justos y los gastos, los necesarios. No se puede seguir engañando a los portuenses con cifras maquilladas mientras se hipoteca el futuro de la ciudad”, concluye el portavoz.