Voluntarios de Protección Civil de El Puerto lamentan la falta de medios en la pasada DANA

Un grupo de voluntarios de la agrupación de Protección Civil de El Puerto ha manifestado sus quejas por la situación vivida durante la reciente DANA en la ciudad, lamentando que lo ocurrido "es una muestra más de la precaria situación que vivimos en determinados momentos". Los voluntarios denuncian que “durante las fuertes lluvias se realizó una gestión más política que humanitaria, algo que, desde nuestro punto de vista, tuvo consecuencias para el servicio que se dio a la población”.

Así, los voluntarios señalan que “los voluntarios de la citada agrupación nos disponíamos a prestar servicio con los materiales que contamos, entre ellos bombas de achique y material para inundaciones, la mayoría material pesado que se traslada en el único vehículo todoterreno pick up perteneciente a Protección Civil. Es en ese momento cuando nos indican que el vehículo no puede ser usado, ya que se necesita para otros cometidos distintos a los encomendados a nuestra agrupación, práctica que, además, viene siendo muy común. Este hecho nos llevó a no poder usar ese material tan necesario en ese momento con numerosas zonas inundadas y muchos percances en la ciudad. Incluso se observó a políticos con vestuario de Protección Civil y el citado vehículo por la ciudad”, denuncian.

Los voluntarios subrayan que ese era el único vehículo de esas características que tenían disponible, ya que los otros que había fueron trasladados hace meses al área de Medio Ambiente de forma definitiva, dejando a Protección Civil con tan solo uno.

“Ante esta circunstancia, tuvimos que auxiliar a la población en un vehículo antiguo que no se encuentra en condiciones para realizar estas labores, ya que incluso entraba el agua en el habitáculo, poniendo en riesgo a los actuantes”, han denunciado los voluntarios quienes añaden que “la falta de vehículos en Protección Civil es una demanda histórica y la promesa para solucionarlo nunca llega”.

Por último, los voluntarios que suscriben este comunicado quieren recordar que hacen este trabajo "de forma altruista sin cobrar ni siquiera una dieta" y que lo hacen "por vocación, sobre todo cuando llegan situaciones como las vividas recientemente. Por ello, reclamamos medios y materiales adecuados y especialmente consideración y respeto por parte del Gobierno local hacia nuestra labor y hacia el servicio que damos a los portuenses”.