Los vigilantes del parque de Los Toruños protestan el domingo en demanda de sus sueldos

El sindicato SPV ha convocado una concentración en el Parque de Los Toruños este domingo, a las 11 de la mañana, en apoyo de los vigilantes contratados por la empresa Mersant Vigilancia SL, a los que a día de hoy se les sigue adeudando la paga extraordinaria de diciembre y el salario del mismo mes, lo que ha llevado ya muchos de los trabajadores a no tener recursos ni para repostar el combustible de su vehículo.

Desde el sindicato denuncian "la dramática situación que viven en esta empresa sus trabajadores". La concentración coincidirá con el mercadillo de productos ecológicos que se celebra el mismo día a las puertas del Parque de Los Toruños, donde se repartirán panfletos y octavillas a todos los asistentes.

Los vigilantes han escrito una carta abierta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la que le indican que la empresa Mersant Vigilancia SL, contratada por la Junta, "nos adeuda los salarios de diciembre y la paga extraordinaria de Navidad, lo que nos ha llevado a cientos de familias a pasar y estar en una dramática situación económica y si usted no hace algo para solucionarlo de inmediato, nos llevará en un futuro no lejano a soportar situaciones tristes y lamentables, porque con el salario que tenemos los vigilantes no podemos más que vivir al día, ya que carecemos de la solvencia y ahorros necesarios, esos mismos que curiosamente disfrutan los políticos a costa de nuestros impuestos".

La carta sigue señalando que "los ciudadanos estamos ya hartos y pedimos soluciones, no es honrado ni honesto ahorrar contratando a empresas piratas que después no pagan los salarios a sus trabajadores, mientras que quienes ocasionaron el daño a tantas familias, disfrutan todos los meses de retribuciones que de tener vergüenza deberían de sonrojarles".

De este modo, los vigilantes de seguridad de Mersant Vigilancia SL concluyen señalando al presidente de la Junta que "le exigimos soluciones y que dejen de mirar para otro lado, sois los causantes de nuestros problemas y responsables subsidiarios de nuestra situación".