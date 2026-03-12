Vecinos de Vistahermosa y Santa Catalina se oponen al proyecto del paseo Antonio Ariza en El Puerto

De la sorpresa a la indignación han pasado un grupo de vecinos de Vistahermosa y Santa Catalina, al comprobar cómo se ha arrasado en un día un ecosistema propio de la zona costera portuense, de retamas habitadas por camaleones, erizos y otras especies en peligro de extinción.

Estos vecinos denuncian que las zanjas que se han abierto, de entre 60 y 80 centímetros de profundidad y unos 30 centímetros de ancho, están literalmente pegadas a los muros de contención de las casas colindantes. Recuerdan que esos muros contienen la presión de más de un metro de altura, y la zanja quita compactación al terreno y genera riesgos de derrumbe. Un arquitecto, vecino de la zona, considera que es algo "temerario, teniendo en cuenta que son muros de contención. Además no están teniendo en cuenta la cautela arqueológica que es necesario para cualquier movimiento de tierra en entornos protegidos”, señala.

Una de las zanjas abiertas en el terreno.

Un ingeniero que también ha tenido conocimiento de la actuación espera que la obra cuente con los permisos necesarios para esta excavación "en una zona arqueológica y ecológica", y advierte que si en la zanja van a poner riego, el riesgo de derrumbe no es solo exponencial, es que ya ha ocurrido hace unos años con unas tuberías de Apemsa, que tiraron el muro de una de las casas colindantes, con piscina incluida y tuvieron que reconstruirlo” .

Algunos vecinos han querido denunciar estos hechos a agentes de la Policía Local que pasaban por la zona, que les instaron a presentar denuncia ante la Jefatura. "Esperamos que los responsables actúen parando la obra y verificando las grietas que ya se han producido en alguno de los muros mencionados, y que a ningún paseante se le pueda caer encima un muro", señalan estos vecinos.

Una de las zanjas, pegadas al muro de una vivienda.

Los vecinos de la zona perteneciente a Vistahermosa van a poner los hechos, además, en conocimiento de la comunidad de propietarios, para trasladarle algunas de sus inquietudes. Entre otros aspectos, lamentan que se haya arrasado con la retama, que como dicen "ha aguantado perfectamente durante años, frente a las borrascas, vientos de más de 100 kilómetros por hora y la mezcla de lluvia y agua salina. Además, es fundamental para el ecosistema porque fija el nitrógeno en el suelo y sirve de refugio entre otros, al camaleón".

Tras haber consultado el proyecto, estos vecinos han visto que se prevé plantar cinco árboles, entre ellos un ciprés, que como dicen puede llegar a los 30 metros.. Entre las sugerencias que plantean está la de eliminar el ciprés y los árboles altos, por el riesgo de que los vientos de las borrascas del suroeste los vuelquen sobre las viviendas cercanas.

También proponen eliminar las pérgolas, y en caso de no ser posible, dejar sólo las dos pérgolas planteadas en el aparcamiento de La Calita, o meter allí una tercera. Creen que dado que dicho aparcamiento se cierra por las noches, se minimizaría el riesgo de actos vandálicos y lo que es peor, de generar botellón. Las otras pérgolas planteadas en el proyecto, al estar más recogidas, pueden ser una invitación a la concentración de jóvenes para realizar botellones, lo que lleva además a un mayor riesgo de accidentes por la cercanía a La Muralla, así como riesgo patrimonial de destrozos en el Fuerte de Santa Catalina.

El proyecto plantea eliminar parte del carril bici, y los vecinos piden que se mantenga el carril bici actual, realizando una entrada directa al lugar de la zona sombreada desde el carril peatonal actual. De hecho, plantean mejorar la continuación del carril bici hacia Puerto Sherry, incluso, reubicando en dicha zona una de las pérgolas que se eliminarían.

Además, van a solicitar a la comunidad de propietarios de Vistahermosa que se persone en la denuncia, solicitando la paralización de la obra, ante el riesgo de derrumbe de los muros por el posible deterioro de la cimentación.

Finalmente, solicitan a la comunidad que pida al Ayuntamiento el estudio geotécnico de las catas y el estudio de efectos sobre las cimentaciones existentes; al tiempo que se preguntan si el proyecto tiene el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio, al tratarse de una actuación en un entorno de la máxima protección, con una fortaleza del siglo XVI. En cuanto al proyecto de impacto ambiental, quieren saber si es favorable, al tratarse de una zona de alto valor ecológico en cuanto a su fauna y flora.

Los vecinos denunciantes quieren ponerse en contacto con algunas entidades como Ecologistas en Acción o Betilo, para recabar su apoyo, al tiempo que cuentan con la colaboración de paseantes habituales de la zona.