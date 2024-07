Vecinos de la Bajamar, en El Puerto: “Es imposible soportar la obra de siete de la mañana a doce de la noche”

Los vecinos de la avenida de la Bajamar no ganan para disgustos. A las molestias propias de las obras del tanque de tormentas se suma ahora la decisión municipal de doblar los turnos de trabajo con la intención de agilizar los plazos, pero con el arma de doble filo de someter a los vecinos a un infierno sin descanso, con obras a sus puertas desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche. “No comprendemos que en plenos meses de julio y agosto, con las altas temperaturas que se dan, tengamos que soportar obras en las puertas de nuestras viviendas de siete de la mañana hasta las doce de la noche, se nos hace prácticamente imposible abrir las ventanas para ventilar y refrescar las viviendas, teniendo que tirar en muchos casos de aire acondicionado durante todo el día, con el incremento en la factura de la luz que eso supone. Cuando ya cae el sol es imposible salir y pasear o sentarse en la plazoleta, pues las obras continúan, y está toda la urbanización llena de polvo. Incluso cuando se tiende la ropa limpia, una vez que se recoge ya está llena de polvo otra vez. Hay vecinos que ya están teniendo problemas de respiración, por lo que recomendamos en la medida de lo posible la utilización de mascarillas, sobre todo para personas mayores o con alergias. A esto hay que sumar la falta de limpieza en los parking del Centro de Salud de la Casa del Mar, que amanecen con restos de botellón y meados”, denucian.

Otro problema patente este verano es la falta de estacionamiento para los vehículos de los residentes, provocando en ocasiones disputas por el aparcamiento, por la alta tasa de turismo que afecta a la zona, y también por la mala señalización existente y la extrema velocidad que llevan los camiones por la calle Aurora, según denuncian los vecinos.

La Plataforma de Afectados por las Obras del Tanque de La Puntilla ha solicitado el baldeo de calles, aceras, plazas y aparcamientos, también que los camiones bajen la velocidad de paso “y no hemos sido atendidos”, denuncian, y concluyen que “el doble turno de trabajo no ha traído nada bueno para los vecinos, y no hemos sido nosotros quienes lo hemos demandado”.

Quizás como telón de fondo del doble turno de trabajo se encuentren las cuantiosas penalizaciones que tendrá que pagar la constructora por cada día de restraso en la entrega de la obra, unas cantidades que ascienden a 20.000 euros por cada día de retraso para unos trabajos que deberían haber estado terminados el pasado mes de mayo.

La plataforma se pregunta “quién va a soportar el coste de pintar las fachadas de las casas, las rejas de la ventanas, las puertas, quién soportará el arreglo de automóviles por causa del polvo”. Una idea que se plantea es la bonificación de un 99% en el impuesto del IBI e impuesto de circulación durante todo el periodo que dure la obra ,con carácter retroactivo a su inicio, aumentado en cinco años, “que consideramos es el tiempo de garantía que debería dar Apemsa por posibles desperfectos en las viviendas una vez estas finalicen, pues los terrenos se deben de ir asentando. Intentaremos que todas estas quejas sean atendidas en un breve plazo, aunque convocaremos una reunión con carácter de urgencia con la edil Marta Rodríguez y el gerente de Apemsa para tratar el resto de asuntos”.

La plataforma de afectados está formada por la asociación vecinal San Marcos de la Barriada la Playa, junto con otras comunidades de propietarios como los bloques de Bajamar 42 y 44, Comunidad de propietarios Puntilla Puerto, Aurora 65, propietarios de chalets de Rotonda de la Puntilla y propietarios de los bloques maestros en la avenida de la Bajamar.

Los vecinos quienes expresar públicamente su malestar porque consideran que las numerosas quejas que se producen “de momento no están siendo atendidas por Apemsa”.