Titi Feria se alza con las medallas de bronce individual y plata por equipos en el European ParaSurfing Championship 2025

El concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, ha recibido este martes en el Ayutantamiento a Francisco Javier Feria, más conocido como “Titi”, para felicitarle personalmente por las medallas de bronce individual y plata por equipos cosechadas en el European ParaSurfing Championship 2025, celebrado del 14 al 19 de octubre en la Playa de Patos (Nigrán, Galicia).

El concejal ha subrayado que Titi, afectado por Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva, ha demostrado una vez más su espíritu de superación, siendo un ejemplo de pasión por el deporte y encarnando unos valores “de los que los portuenses nos sentimos muy orgullosos”.

Por su parte, Titi ha valorado la experiencia como “increíble”, detallando que, pese a que su participación, unos días antes del Campeonato, estaba en el aire, a última hora han contado con él y ha tenido la satisfacción de debutar con el combinado nacional y de estar rodeado en el evento por sus familiares más cercanos. Titi, que solo lleva compitiendo un año y medio, recuerda que los primeros días las olas no acompañaron y hubo que cambiar de playa, compitiendo en un grupo difícil. Agradecido por la recepción municipal, se encuentra ahora a la espera de que se facilite la lista de convocados de cara al Mundial, que se disputará en California en noviembre.

El deportista agradece el apoyo de sus patrocinadores: Novatech Insular, que abona todos los gastos de Equipo TITI FERIA, y Gimnasio Reset, donde entrena todos los días, así como a Nómadas Surf, a Borja Romero, la persona que le entrena en agua, y el resto de patrocinadores que se han encargado de los gastos del circuito nacional: DeMat, Veliol, Ferrensur, Venta La Palmera, pintura Daniel, Hormiguero de Puertos y Katarsis. Titi subraya también el papel de su cady, Bruno, de su hijo Javier, quien le recepciona en la orilla, y de Álex Barbosa, que prestó una valiosa ayuda en la final, sin olvidar a su mujer, Celia, y a su hija, Celita, “por ayudarme en todo”.

El campeonato, organizado por la Federación Europea de Surfing en colaboración con la Federación Española de Surfing, la Federación Galega de Surf, el Concello de Nigrán y el Quenlla Surf Clube, contó con el respaldo del Consejo Superior de Deportes, la Xunta de Galicia, la Diputación de Pontevedra y el Instituto de Deporte Gallego. La firma Bimba y Lola ha sido el patrocinador principal de un evento que ha confirmado una vez más el nivel deportivo, la calidad humana y el espíritu de superación que caracteriza al parasurf español, que sigue consolidando su posición entre las potencias europeas de esta disciplina.

El conjunto nacional, integrado por surfistas de distintas categorías, logró un total de 12.686 puntos, situándose únicamente por detrás de Francia —que se alzó con el título continental con 15.586 puntos— y por delante de Inglaterra, tercera clasificada con 4.900 puntos.