La tecnología llega a las playas para hacerlas “inteligentes”

Además otra ventaja es que este equipamiento no necesita contacto para su activación y por tanto favorece la prevención de contagio de enfermedades , lo que también supone un beneficio para las personas con movilidad reducida, al no contar con pulsadores.

Preocupación por el uso del agua en las playas

En un verano en el que las consecuencias de la sequía preocupan, y mucho, algunos ayuntamientos de la provincia están tomando medidas de cara a garantizar el ahorro de agua. Este ha sido el caso del Ayuntamiento de Chipiona, que ya ha anunciado que para este verano no habrá duchas ni lavapies. En el caso del Ayuntamiento de El Puerto por ahora no se ha tomado ninguna medida, pero sí se están barajando distintas posibilidades por parte de Medio Ambiente, que podrían entrar en vigor de cara ya a la temporada alta de playas, en función de cómo evolucione la situación, ya que es la de más afluencia, teniendo en cuenta que El Puerto ha sido pionero en la instalación de duchas inteligentes, que ya contribuyen a reducir el consumo de agua permitiendo su activación telemática y su uso mediante sensores, evitando el contacto y optimizando el caudal de agua. Habrá que esperar, no obstante, a ver cómo evoluciona la situación y se actuará en consonancia con lo determinen también otras administraciones superiores y otros ayuntamientos del entorno cercano.