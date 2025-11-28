Súper jornada para el rugby portuense

Jornada muy complicada la que le espera al Club de Rugby Atlético Portuense (CRAP), que deberá hacer frente entre sábado y domingo a múltiples compromisos en casa y en los distintos desplazamientos que tendrá que realizar.

Tras cuatro jornadas de competición en el que el equipo sénior masculino no ha podido presentarse aún ante su afición, con la quinta jornada podremos disfrutar del primer partido como local para enfrentarse a C.D. Rugby Tartessos de Huelva. El encuentro comenzará a las 16:30 horas del sábado 29 de noviembre, con el claro objetivo de conseguir la victoria, sumar los cinco puntos y empezar a enderezar la temporada que tras cuatro jornadas disputadas ha perdido el ritmo de los equipos de la cabeza de la clasificación general.

Previo a este encuentro, a las 15:00 horas jugará el equipo sénior femenino de División de Honor B, que ha adelantado el último encuentro de la primera fase de la competición nacional contra Universitario de Bilbao Rugby. Muy importante este encuentro para ambos equipos ya que se juegan el poder entrar en el grupo de las mejores de cara a la segunda fase de la competición nacional ocupando actualmente la cuarta y quinta posición respectivamente.

También el sábado pero fuera de casa tienen difíciles compromisos los equipos de las categorías inferiores M16 y M18 que viajan a Sevilla para competir contra Club Amigos Rugby en las instalaciones de San Pablo a las 10:30 y 12:00 horas respectivamente.

Ya el domingo 30 continúan los compromisos para el CRAP teniendo que viajar nuevamente a Sevilla para que su equipo M14 participe en el triangular que en esta ocasión competirá junto a E.R. San Jerónimo y CAR de Sevilla en las instalaciones del Centro Deportivo San Jerónimo a partir de las 11:55 horas.

No acaba aquí las dificultades logísticas para el CRAP, ya que para cerrar el complicado fin de semana, el equipo sénior femenino que compite en la territorial andaluza viaja a Almería para jugar su encuentro contra URA en las instalaciones de 'Juan Rojas' a partir de las 12:00 horas.

Gran esfuerzo logístico y deportivo el que tiene que realizar este fin de semana el Club de Rugby At. Portuense que moverá cerca de doscientos chicos y chicas por distintas ciudades andaluzas y retransmitirá su encuentro de nacional a través de streaming.