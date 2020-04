Un sindicato policial critica la gestión de la concejala Marina Peris

El sindicato Profesional de la Policía Local SPPME ha hecho pública, a través de una nota de prensa, su "preocupación por la gestión de la responsable del Área de Seguridad, Marina Peris Sayabera".

Para este colectivo, Peris "no solo no está colaborando en la gestión de la Jefatura de la Policía Local, sino que está incluso entorpeciendo cualquier iniciativa promovida por el intendente jefe de la Policía o por el propio alcalde, su superior directo".

Según este sindicato "desde que tomó posesión de su cargo, esta concejala está prácticamente desaparecida en combate, no se le ve aparecer por ninguna de las áreas por las que percibe un cuantioso sueldo del erario público, se ha desentendido totalmente de su gestión y cuando alguno de los responsables, como es el jefe de la Policía Local o el segundo jefe intentan contactar con ella, no se digna ni a descolgar el teléfono".

Desde SPPME señalan que "el Servicio de Atención a la Familia (SAF) de la Policía Local, que atendía los casos de desamparo infantil, absentismo escolar y mujeres víctimas de violencia machista y que realizaba un seguimiento de sus agresores, se veía recientemente reforzado por los agentes del GIS, Grupo de Intervención Social, y en pleno despegue de estos servicios, que ya empezaban a dar sus frutos a pesardel poco tiempo que llevaban interactuando, Marina Peris decide de golpe y porrazo ordenar al jefe de la Policía Local que suspenda las actividades de los agentes dedicados a esta tarea y disuelva totalmente el GIS, sin ver siquiera qué habían hecho o que estaban realizando, dejando desamparadas a las personas que estos agentes ya estaban atendiendo".

Sin sustituto para el Servicio de Atención a las Familias (SAF)

El sindicato añade que "son muchas las personas sin hogar que los agentes del GIS han conseguido que se acojan al albergue municipal, o a las que han proporcionado comida o atención médica, al no poder desplazarse por ellos mismos. Sin embargo este asunto parece no ser importante para la concejala de Seguridad, como tampoco parece serlo la violencia machista que sufren tantas mujeres en la localidad, pues la agente encargada de la dirección del SAF se jubila en pocos días, y la concejala no ha previsto aún un sustituto, ni contesta cuando se le pregunta si va a dejar que este servicio se extinga definitivamente. En noviembre de 2019 la Jefatura confeccionó un plan transversal contra la violencia de género, proyecto al que se presentaron voluntarios dos oficiales y diez policías, y que pretendía sustituir y mejorar al SAF, pero la responsable política de Seguridad no lo vió prioritario ni necesario y lo dejó en el congelador, así como el convenio de colaboración de VIOGEN, entre la FEMP y el Ministerio del Interior, al que hay adheridas 418 Policías Locales, del que la del El Puerto de Santa María tendrá que salir de seguir lasituación como va. Parece que cualquier tema relacionado con lo social o con personas con necesidadesextremas no son del interés, ni la prioridad de esta concejala".

A este sindicato le cuesta entender que "con todas las mujeres que hay hoy en día comprometidas con estos temas, como puede verse reflejado en las acciones de la Asamblea Feminista 'Las tres Rosas', ahora que por fin la Policía Local tiene una concejala delegada, cuando todos sus predecesores habían sido hombres, la preocupación y el compromiso demostrados por estos asuntos sean los peores de la historia de la ciudad, aunque también así se explica que nunca se la vea en las concentraciones contra la violenciamachista celebradas en la puerta del Consistorio cada vez que hay que lamentar una víctima fallecidapor culpa de esta lacra social".

El sindicato asegura desconocer "los motivos por los que Marina Peris está dejando caer" a la Policía Local de su ciudad y a la seguridad de sus ciudadanos, si es por falta de motivación o por falta decapacidad, pero rogamos a la concejala que ponga su cargo a disposición del alcalde, al que también solicitaremos una reunión para aclarar este asunto y para que se haga cargo de dicha gestión directamente, o disponga de una persona más capacitada y comprometida que Marina Peris", concluyen.