Fin de semana de mucho rugby para el CRAP

Tras la importante victoria conseguida en Eibar el pasado 25 de octubre por el equipo sénior femenino en la competición nacional de DHB, este sábado recibe a la Unión Sportiva Santboiana de Barcelona. El encuentro se jugará a partir de las 13:00 horas en el polideportivo portuense y las chicas del Portu han de intentar sacar el máximo partido a este choque para seguir puntuando y subiendo posiciones en la clasificación general de cara a tener una buena posición con miras a la segunda fase de la competición.

No será este el único encuentro del fin de semana ya que este viene cargado de mucho rugby. Al término de las chicas de nacional jugará el equipo de M14 su triangular contra los equipos de C.R. Málaga (15,00 h.) y Marbella Rugby (17:00 horas).

Por su parte los equipos M16 y M18 viajarán a Sevilla a las instalaciones de La Cartuja para medirse ambos a sus respectivos equipos del Real Ciencias Rugby a las 11:30 y 13:00 horas del sábado.

Ya el domingo les tocará jugar a las chicas del sénior femenino en su competición de territorial y medirse a Universidad de Granada a partir de las 12:30 horas, también en el polideportivo portuense.

No jugará el sénior masculino que tiene descanso en esta tercera jornada.