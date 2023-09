Nueva ruta de tapas coincidiendo con Todos los Santos, Halloween y el Oktoberfest

La Agrupación de Empresarios de Hosteleros del Centro de El Puerto pondrá en marcha una ruta de la tapa que se desarrollará desde el jueves 26 de octubre hasta el domingo 5 de noviembre, de manera que incluirá dos fines de semana, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, el Oktoberfest y Halloween.

El concejal de Hostelería, David Calleja, agradece la buena disponibilidad que siempre muestra el colectivo y destaca su capacidad para poner en marcha ideas que cuentan con un gran seguimiento, como ya se demostró con la primera Ruta Gastronómica 'Los guisos de nuestros patios', que tuvo lugar el pasado mes de abril y en la que se inscribieron 42 negocios. Calleja subraya el positivo papel que la Agrupación de Empresarios de Hosteleros del Centro presenta para el sector.

Los tres portavoces de la entidad, José Paguillo, propietario del restaurante 'La Micaela', Mamen Serrano, de 'La Bodeguilla del Bar Jamón', y Francis Gómez, del bar 'La Herrería', señalan que la ruta se hará exclusivamente por el centro de El Puerto. Las bases, que se ultiman estos días, fijan que la información se puede obtener y la inscripción realizar en el whatsapp 672 20 98 20. La tapa y su precio serán de elección libre por cada local. No estará sujeta al formato tapa y bebida. La asociación fija como requisito indispensable que la tapa sea creada para la ruta, por lo que no podrá tratarse de una que tengan en carta (aunque podrá añadirse a ella una vez finalizada la misma), y que el establecimiento esté ubicado en el casco histórico y sea miembro de la Agrupación de Empresarios Hosteleros del Centro. La temática de los productos no tendrá que ver necesariamente con las fiestas con las que coincide.

El jurado, cuya composición se anunciará próximamente, valorará la calidad, sabor y, muy especialmente, la creatividad e imagen de la tapa.

Desde la asociación subrayan que su intención es la de realizar una ruta en la que el cliente sea gratamente sorprendido por la originalidad de la misma. El propósito del colectivo es el de que se mantenga en el tiempo, al igual que se pretende con la de 'Los guisos de nuestros patios', siendo las únicas que la institución realice durante todo el año, de manera que una ruta se disfrute en primavera y otra en otoño.

Esta ruta de la tapa otoñal contará con tres premios: los dos primeros en metálico (la cuantía está por definir) y el tercero en productos de hostelería (pendientes de decisión).