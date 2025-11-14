Rugby en El Puerto: Un sábado para saber sufrir en el terreno de juego

Este sábado 15 de noviembre se presenta cargado de partidos en el polideportivo portuense Rafael Sánchez y aunque las previsiones meteorológicas no son las mejores, los equipos del Club de Rugby Atlético Portuense (CRAP) que disputan sus encuentros M16, M18 y sénior femenino de categoría nacional tendrán que enfrentarse a las adversas condiciones que les presentará la lluvia, el viento y el terreno de juego.

Las chicas del Portu de División de Honor B tendrán su partido a partir de las 13:30 horas y además de enfrentarse al previsible mal estado del tiempo y del terreno de juego, habrán de competir contra Rugby Turia procedente de Valencia e invicto en la categoría liderando la clasificación general.

Las portuenses han de estar al cien por cien para parar a un equipo muy ofensivo que son líderes también en ensayos conseguidos y en puntos bonus obtenidos hasta la fecha y saber aprovechar las ocasiones que se les presente, que dado el estado en el que se encontrará el campo de juego pueden presentarse.

Al término del partido del equipo femenino jugarán sus partidos los M16 a las 15,00 h. y M18 a las 16,30 h. y se medirán a sus respectivos equipos de Marbella Rugby.

También tenías compromisos el sábado, pero fuera de casa, los veteranos masculinos y las categorías más pequeñas del club que viajarían a Guadiaro pero estos partidos se han suspendidos debido a las malas previsiones meteorológicas para el sábado en la zona del Estrecho.

Ya el domingo cierra el intenso fin de semana el partido que jugará el equipo de Inclusivo del At. Portuense que tendrá un complicado desplazamiento a Adra (Almería) para enfrentarse a Marrajos Rugby a partir de las 10:30 horas.