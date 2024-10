Rueda de hombres contra la violencia de género este viernes en la plaza de Peral

El grupo de hombres 'El Círculo Disidente', con la colaboración de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) convocan un año más la Rueda de Hombres contra la Violencia Machista convoca para el próximo viernes día 25 de octubre una Rueda de Hombres contra la Violencia Machista. Será a las 20:00 horas en la Plaza Peral.

El objetivo de esta rueda es movilizar a los hombres en la lucha contra esta lacra, la violencia machista, que en lo que llevamos de años ha provocado según algunas fuentes 87 asesinatos en España en lo que llevamos de 2024.

El grupo se plantea, entre otros objetivos, trabajar para dar visibilidad a los modelos de masculinidades que quieran deconstruir los roles patriarcales y machistas, y participar en las tareas que tengan por objetivo la erradicación de la violencia machista y la consecución de una sociedad más igualitaria.

La Rueda de Hombres contra la Violencia Machista es un acto abierto a todas las personas comprometidas con la erradicación de esta lacra patriarcal. Pretende movilizar, sobre todo, a los hombres, pero invita a la complicidad y la asistencia de las mujeres también.

Para el colectivo "es necesario que seamos precisamente los hombres los que organicemos acciones que nos posicionen de forma clara contra la violencia hacia las mujeres, precisamente porque somos susceptibles, cualquiera de nosotros, de ejercerla. Se hace ineludible que nos visibilicemos y reconozcamos nuestras conductas machistas. Reconozcamos que en ocasiones hemos ocultado e invisibilizado acosos y violencias en nuestros puestos de trabajo, entre nuestras amistades, en nuestras familias. Debemos comprometernos a detener esa conducta cómplice. Aceptemos que en ocasiones hemos sacado provecho de una situación de estatus superior otorgada por la sociedad patriarcal en la que vivimos. Debemos cambiar nuestra posición en esa situación desde ya. Admitamos que en muchas ocasiones somos protagonistas de violencias cotidianas o bien somos observadores silenciosos y por tanto cómplices de hombres que las llevan a cabo. Salgamos de aquí con el compromiso de no ser nunca más cómplices silenciosos. Afirmemos que sabemos que no porque no seamos agresores, ya habremos hecho lo suficiente para erradicar la violencia machista en nuestra sociedad. No es bastante con no ser maltratador".

Los organizadores invitan con especial énfasis a los hombres a participar en todos los actos que se convoquen el día 25 de Noviembre contra la Violencia machista. "El silencio nos hace cómplices", concluyen.