Los Reyes Magos estarán este sábado 3 de enero en el Castillo de San Marcos de El Puerto

El Puerto se prepara para vivir el sábado 3 de enero una jornada especial con la presencia de los Reyes Magos en el Castillo de San Marcos. Será de 17:00 a 20:00 horas y, como es habitual, los niños tendrán la oportunidad de conversar con Sus Majestades, fotografiarse con ellos y trasladarles sus peticiones de regalos, en una actividad organizada por la Concejalía de Fiestas, que dirige David Calleja.

La ciudad recibe este viernes al Cartero Real, que estará presente en varias localizaciones. De esta forma, y con la colaboración de la Concejalía de Relaciones con la Ciudadanía, que encabeza Javier Bello, los pequeños podrán entregar sus misivas en Ronda del Tejar: a partir de las tres de la tarde comenzará una Cabalgata en la Plaza de La Jara discurriendo por calles del enclave hasta finalizar en la Plaza Pepe Jerez. No faltará una animada chocolatada con churros. Además, el Cartero Real estará presente desde las 16:00 horas en la calle Pintor Enrique Ochoa, en concreto en la Barbería Martín, con los personajes invitados Stitch y Spiderman, junto al Gran Visir. Posteriormente, visitará el local de la Asociación de Vecinos Sudamérica, en la calle Acapulco, a partir de las 16:30 horas.

Finalmente, el Poblado de Doña Blanca acogerá este domingo su propia cabalgata.