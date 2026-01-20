Recogidos 1.130 kilos de residuos en el polígono San José, en El Puerto

La batida de limpieza celebrada hace unos días en el polígono industrial San José, en El Puerto, en la zona colindante al restaurante Aponiente, reunió a 41 voluntarios, que han conseguido retirar un total de 1.130 kilos de residuos de un entorno especialmente afectado por el vertido incontrolado de basura.

La jornada tuvo como objetivo no solo la limpieza del espacio, sino también la concienciación ciudadana sobre la necesidad de proteger los espacios públicos y naturales, así como visibilizar las consecuencias del incivismo de una minoría que degrada y contamina suelos comunes.

El activista medioambiental Quique Bolsitas, coordinador de la acción, subraya que “estas jornadas demuestran que cuando la ciudadanía se implica, el cambio es posible. No se trata solo de limpiar un punto concreto, sino de lanzar un mensaje claro: nuestros espacios no son vertederos”.

Por su parte Luso Soriano, de Proyecto Lusokan, señala que “las autoridades locales tienen que tomar medidas inequívocas para la preservación de los espacios públicos y naturales”. “Hay que actuar desde todos los frentes para provocar un cambio social y cultural duradero. El estado de nuestro territorio nos define como sociedad”, dijo.

Juan Cernadas, de Innova Films, empresa que ha financiado la actuación, ha destacado la importancia de apoyar este tipo de iniciativas desde el ámbito privado: “Tenemos una responsabilidad con el territorio en el que trabajamos. Apoyar acciones como esta es una forma directa de devolver a la comunidad y de contribuir a una cultura de respeto y cuidado del entorno”.

En la batida participaron las entidades y colectivos Natura Sin Basura, Asociación Bahía de Cádiz, Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Asociación El Pulmón de la Bahía, Ariba, Relevo, Zero Waste Cádiz, Salao, Bolsitas Plogging y Agafona, frutería El Sanluqueño y la asociación de vecinos Ronda del Tejar.

Desde la organización se valora muy positivamente la respuesta ciudadana y se insiste en la necesidad de dar continuidad a este tipo de acciones, tanto desde el voluntariado como desde las administraciones y el tejido social, para avanzar hacia un municipio y un mundo más limpio y sostenible.