Quejas ante la imposibilidad de obtener cita para la ITV de ciclomotores en El Puerto

Propietarios de ciclomotores han querido denunciar públicamente la imposibilidad de pasar la ITV en El Puerto en una de las ITV móviles que se desplazan periódicamente a la ciudad, una furgoneta que acude periódicamente al municipio para que los ciclomotores puedan pasar la revisión. Al tratarse de ciclomotores, resulta inviable desplazarse a otra localidad para pasar la ITV, algo que no es recomendable por no ser un vehículo adecuado para realizar viajes entre distintas ciudades.

Estos usuarios denuncian que desde hace más de un mes están intentando concertar cita para pasar la ITV de un ciclomotor en El Puerto, pero la página web no da opción de cita alguna. Indagando, han odido averiguar que la ITV móvil que corresponde a El Puerto de Santa María viene de la concesión de la ITV de Jerez, y les indican allí que no hay cita porque el vehículo que tiene que venir a hacerla está averiado. "Nos vemos con un vehículo circulando sin ITV en vigor, y sin posibilidad de pasarla por dicho motivo. Nos emplazan a desplazarnos a otra ciudad con un ciclomotor, algo no posible ni recomendable por seguridad", lamentan. La última visita de una de estas furgonetas a la ciudad se registró el pasado 18 de julio.

Estos propietarios de ciclomotores destacan que "por no tener ITV en vigor, por causa ajena a nuestra responsabilidad, tenemos ahora un verdadero problema que puede acarrear multas y en caso de accidente la inhibición de responsabilidad de los seguros", señalan.

Desde la Junta explican que la furgoneta ya se ha reparado y que una de las visitas prioritarias será la de El Puerto, tratándose de una incidencia puntual.

Hay que recordar que hace algunas semanas la Junta de Andalucía anunció que El Puerto tendrá su propia estación de ITV en el polígono Las Salinas, aunque no se ha dado aún plazos para su construcción y entrada en funcionamiento.

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, así lo anunció en su visita a la ciudad, destacando que "esta nueva estación para Inspección Técnica de Vehículos prestará servicio a los municipios de la Costa Noroeste y de la propia Bahía de Cádiz, mejorando la cobertura en la provincia".

La nueva ITV, que se levantará sobre una parcela de unos 7.300 metros cuadrados, situada en dicho polígono industrial, y que será cedida por el Ayuntamiento para dicho fin, con capacidad para inspeccionar más de 51.000 vehículos al año. La Junta, a través de Veiasa, prevé invertir 2 millones de euros en su construcción, que incluye la obra civil y el equipamiento necesario.