El Puerto: Los titulares de Los Afligidos se trasladan este sábado a San Francisco

Este sábado 7 de marzo, a las 19:00 horas, tendrá lugar el traslado de los titulares de la Hermandad de Los Afligidos a la Parroquia de San Francisco, de cara a su próxima Estación de Penitencia del Lunes Santo. Al igual que ya ocurriera el pasado año, la hermandad del Lunes Santo portuense se ve obligada a trasladar a sus imágenes titulares para poder llevar a cabo su salida procesional, en tanto no acaben las obras de restauración del edificio del antiguo Hospital Municipal de San Juan de Dios, donde se ubica la Capilla de Jesús de Los Afligidos, sede canónica de la Cofradía de negro portuense.

El itinerario previsto a realizar para el traslado es el siguiente: Salida 19:00h desde el Convento de las RR.MM. Concepcionistas, Nevería, Siete Esquinas, La Palma, Pagador, San Francisco, Plaza del Ave María, entrada a la Parroquia de San Francisco a las 20:00 horas aproximadamente.

La hermandad pide a todos sus hermanos y fieles devotos, a que acompañen a sustitulares por las calles de la ciudad en este traslado.