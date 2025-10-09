El Puerto recupera el Paseo Tina Aguinaco en Malacara, que ya cuenta con un nuevo parque infantil

El alcalde, Germán Beardo, ha supervisado este jueves las obras de rehabilitación integral que se están ejecutando en la Plaza Tina Aguinaco, en la barriada de Malacara, una actuación de mejora largamente demandada por los vecinos.

Durante la visita, el alcalde ha destacado que estas obras permitirán recuperar un espacio completamente deteriorado por las raíces de los árboles y el paso del tiempo, devolviendo a la plaza su funcionalidad y convirtiéndola en un lugar seguro, accesible y agradable para el disfrute de todos los vecinos.

Entre las mejoras, se incluye la instalación de un nuevo parque infantil, pensado para que los niños y las familias puedan disfrutar de momentos de ocio y convivencia en un entorno renovado. Asimismo, se están realizando trabajos de reparación del pavimento, reconstrucción de los alcorques y adecentamiento de la zona, garantizando la seguridad y la estética del espacio público.

“Estamos cumpliendo con una demanda histórica de los vecinos de Malacara, recuperando y mejorando espacios públicos para que nuestra ciudad siga siendo un lugar más habitable, seguro y amable para todos”, ha afirmado el alcalde durante su visita.

El Ayuntamiento recuerda que, mientras duren las obras, el parque ya construido permanecerá vallado por seguridad, y solicita a los vecinos que respeten esta medida hasta la completa finalización de las obras. El parque cuenta con una zona de juegos con elementos adaptados, pensados para garantizar la participación y el disfrute de todos los niños, cumpliendo con la normativa actual en materia de seguridad y accesibilidad infantil.

Beardo explica que este parque en la Plaza Tina Aguinaco completa el Plan de Ampliación de la Red de Parques Infantiles de este año, que ha incluido la instalación de tres nuevos parques infantiles, uno en la Plaza de Uruguay, otro en la Plaza Sudamérica -inaugurado este miércoles- y este en la barriada de Malacara; además del circuito de calistenia y aparatos biosaludables en la Avenida de la Bajamar, a la altura de la Plaza de la Tradición, junto al Paseo Fluvial y el río Guadalete.