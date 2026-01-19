El Puerto inaugura el Circuito Diputación de Cádiz BTT XCO 2026 con el XIII Rally CD Guerrero Bike

La zona de Las Beatillas acogió el domingo 18 de enero una auténtica fiesta del ciclismo de montaña con la primera prueba del Circuito Diputación de Cádiz BTT XCO 2026, el XIII Rally CD Guerrero Bike, en la que participaron bikers de todas las categorías, desde promesa hasta máster 60; alcanzando casi los 300.

A pesar de la inestabilidad meteorológica, la participación ha sido masiva, incluyendo la presencia de destacados corredores nacionales e internacionales, entre ellos subcampeones del mundo, que han puesto aún más emoción a la competición. Destaca especialmente la participación de Miriam Benítez de El Puerto de Santa María y la del subcampeón del mundo Hugo Franco, ganador hoy de la última Manga categoría sub 23 y absoluto.

El concejal de Deportes, José Ignacio González, entregó los trofeos a los ganadores, resaltando la importancia de este tipo de citas para el fomento del deporte en todas sus modalidades y para consolidar a la ciudad como referente provincial en la práctica del ciclismo, ya que la de hoy ha sido la primera prueba de la modalidad olímpica del BTT en la provincia gaditana.

“Queremos felicitar al C.D. Guerrero Bike, a la Diputación de Cádiz y a la Federación Gaditana de Ciclismo por su apuesta decidida por El Puerto, que han contribuido a realzar nuestro deporte, fomentado la afición por el ciclismo entre grandes y pequeños”, ha señalado José Ignacio González tras la ceremonia de entrega de premios.

De nuevo la zona de Las Beatillas, con tramos de roca combinados con senderos, bajadas técnicas y subidas muy exigentes,fue el entorno elegido por el club organizador para iniciar el año de XCO en la provincia de Cádiz. Ha sido un plato fuerte de alto nivel, en el que los bikers han dado lo mejor de sí mismos para empezar el 2026 a lo grande.

El podio del XIII Rally CD Guerrero Bike ha quedado configurado con Lucas Ramírez Domouso como vencedor en categoría Alevín y Lucía Saborido Castilla en Alevín Femenino; Nacho Parro Mateo ha liderado la categoría Cadete y Valentina García Martínez la Cadete Femenina; Juan Manuel Navarro Delgado se ha impuesto en Élite; Daniel Rivera López ha logrado la victoria en Infantil y Jimena Olmedo Marín en Infantil Femenino; Leo García Sánchez ha sido el ganador en Junior; Juan Andrés Lorda Díaz ha encabezado el podio en Máster 30 y Miriam Benítez Vera en Máster 30 Femenino; Federico Morón Barea ha triunfado en Máster 40 y Ana Belén Báñez Muñoz en Máster 40

Femenino; José María Fernández Rodríguez ha vencido en Máster 50; Miguel Ángel Rodríguez Bello en Máster 60; Javier Ruiz Jiménez en Principiante y Martina Rodríguez Lobato en Principiante Femenino; Alejandro Rivera López en Promesa y Lucía Román Gómez en Promesa Femenino, mientras que Hugo Franco Gallego se ha alzado con el primer puesto en Sub23 y Tara Jiménez Aguilar en Sub23 Femenino.

El Circuito continuará su recorrido con la siguiente prueba, el IX Rally MTB La Barca de la Florida-Cumbres Altas-Memorial Juan Medina, prevista para el domingo 8 de febrero.