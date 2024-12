El Puerto: La Flave denuncia que Pinillo Chico lleva casi dos meses esperando presupuesto para el arreglo del ascensor

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ denuncia que el ascensor del centro de salud Pinillo Chico está estropeado y el personal y los pacientes llevan casi dos meses esperando a que se les remita un presupuesto para el arreglo del mismo, suponiendo “una vergüenza que la administración autonómica, la Junta de Andalucía, no se tome la prisa suficiente para arreglar este problema, que afecta a tantos pacientes y usuarios”, explica el presidente, José Rodríguez, que ha visitado el centro de salud para atender las reivindicaciones en materia sanitaria.

La federación considera que "la Junta de Andalucía no se toma en serio la sanidad pública, a la que abandona constantemente, no solo con la falta de médicos y profesionales que atiendan a los usuarios; con la falta de medios materiales y máquinas; con los constantes retrasos en tratamientos, citas y atención a los enfermos; con los cambios de citas, retrasando el diagnóstico de muchos portuenses y provocando incidencias que se eternizan en el tiempo, como es el caso del ascensor de Pinillo Chico, un ambulatorio que es bastante visitado, no solo para la consulta médica, sino para las urgencias".

Rodríguez denuncia que "es lamentable que aquellas personas con movilidad reducida o problemas para poder subir las escaleras lleven casi dos meses sin poder acudir al médico, porque no pueden acceder al primer piso del ambulatorio. En cambio, otros tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder subir, y en los casos más extremos, son los propios profesionales los que tienen que bajar para atenderles". Según la Flave, "esta situación parece más de un país tercermundista que de una ciudad de más de 90.000 habitantes que se encuentra en un país del primer mundo".

El presidente de la Flave considera que "el objetivo de la Junta de Andalucía es provocar una degeneración de la sanidad pública, a la que castiga constantemente y desde que entraron en el Gobierno, para favorecer la sanidad privada, siendo algo que no se puede permitir, por lo que hay que denunciar, pedir hojas de reclamaciones e incluso hacer y participar en movilizaciones, para que este tipo de situaciones no se repitan. “No podemos mirar hacia otro lado mientras intentan cargarse la sanidad pública. No lo podemos permitir, porque el sistema público, bien sea de sanidad, educación, de pensiones o el bienestar social, es algo que merecemos y nos ganamos, ya que lo pagamos con nuestros impuestos”, concluye.