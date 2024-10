El Puerto estudia el futuro de los patinetes en la ciudad

En el verano de 2021 llegaban a la ciudad los primeros patinetes de uso público, de la mano de la empresa Bird. Un total de 200 unidades se desplegaban en la ciudad por un periodo de un año, ampliable a otro año más, y así fue, estando los patinetes oficialmente en servicio hasta el verano de 2023, aunque finalmente el servicio se prestó en precario durante algunos meses más. Fue ya en el mes de junio de 2024 cuando la empresa recibió una advertencia municipal diciendo que se iba a proceder a retirar todos los patinetes y a trasladarlos al depósito municipal si no se retiraban de manera voluntaria.

De esta forma, desde este pasado verano no ha habido patinetes de uso público en El Puerto. Desde el Ayuntamiento el concejal de Movilidad, Millán Alegre, explica que se trataba de una experiencia piloto, y ahora se comenzará a trabajar en una posible licitación o en algún otro procedimiento.

Desde la empresa Bird sus responsables no entienden el motivo de esta decisión municipal de haber eliminado el servicio justo antes de la temporada de verano, cuando se multiplican los visitantes en El Puerto y hay una gran demanda de alquiler de estos vehículos. Como explican, en verano la media de alquiler de estos patinetes era de un millar al día, ya que como recuerdan "se trata de un servicio público y en El Puerto no hay muchas alternativas de movilidad si no tienes coche, porque los autobuses tienen horarios y rutas limitadas y hay muy pocos taxis".

Los responsables de Bird señalan que desde antes de que terminara el periodo de la autorización han estado pendientes de negociar con el Ayuntamiento un nuevo permiso, y aunque en un primer momento de forma verbal se les dio permiso para seguir operando, finalmente, y quizás ante la queja de otros operadores que también querían un trato similar, se decidió por parte municipal que la empresa dejase de prestar el servicio.

Desde la empresa, que tiene cuatro trabajadores en El Puerto que ahora mismo prestan servicio en Rota, ven bien que se saque a licitación el servicio o se habilite algún tipo de concesión pero no entienden que se deje de prestar esta ayuda a muchas personas que venían utilizando los patinetes, sobre todo jóvenes.

Bird es una compañia americana presente en 400 ciudades del mundo, 120 de ellas en Europa y diez en España.

Desde la empresa reconocen que en los primeros momentos de la presencia de estos vehículos en la ciudad hubo un cierto descontrol, ya que también hubo otras compañías presentes en la ciudady aparecían vehículos en los sitios más insospechados, incluso en el río Guadalete, pero creen que con el tiempo se había ordenado el uso de los patinetes y el sistema de estacionamiento, y recuerdan además que están abiertos a las limitaciones que el Ayuntamiento quiera imponer sobre las zonas transitables y otros aspectos. Incluso proponen introducir bicicletas eléctricas de alquiler, en lugar de patinetes, pero hasta la fecha el Ayuntamiento solo les ha dado largas.