El Puerto estrena el Club de Taekwondo BAEKHO

El pasado 29 de agosto tuvo lugar la inauguración del Club de Taekwondo BAEKHO en El Puerto de Santa María, un nuevo espacio deportivo que nace con la ilusión de acercar el taekwondo a la ciudad no solo como deporte olímpico, sino también como arte marcial y como escuela de valores.

El nombre BAEKHO, que en coreano significa tigre blanco, simboliza fuerza, coraje, pureza y superación, principios que inspiran la filosofía del club y que guiarán la formación de sus alumnos.

La apertura contó con una amplia representación institucional y deportiva. Asistieron el concejal de Fiestas, David Calleja, el concejal de Deportes y Juventud, José Ignacio González Nieto, y el presidente de la Federación Andaluza de Taekwondo, Ismael Bernabal, quienes quisieron mostrar su respaldo a esta nueva iniciativa para el deporte portuense.

Los socios fundadores —José Antonio Rodríguez, Daniel Morales y Carolina Soto— presentaron públicamente el proyecto. En su intervención subrayaron el compromiso del club con el deporte inclusivo, el impulso del deporte femenino y la formación en valores como el respeto, el esfuerzo, la disciplina y la superación personal.

En este sentido, se destacó la trayectoria de Carolina Soto, varias veces campeona de Andalucía y referente del deporte femenino en El Puerto, que se convierte además en una de las caras visibles de este nuevo proyecto.

Desde el Club BAEKHO se remarca que la parte competitiva del taekwondo será siempre opcional y que se trabajará para que los niños y niñas disfruten del deporte en un entorno seguro, motivador y formativo. El objetivo es que las familias encuentren en el club un espacio donde los más pequeños crezcan no solo como deportistas, sino también como personas.

Mirando al futuro

Los fundadores expresaron su agradecimiento a familiares, amigos y colaboradores que han hecho posible este inicio, y remarcaron que BAEKHO es un club creado para y por El Puerto de Santa María, con la firme intención de convertirse en una gran familia deportiva.

Con su puesta en marcha, la ciudad suma un nuevo espacio que fomenta la vida saludable, la inclusión y la educación en valores a través del deporte.