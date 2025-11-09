El Puerto celebra el Día Mundial del Enoturismo en una visita con recreación histórica en Doña Blanca

La Concejalía de Turismo, que dirige Olga de Navas, ha celebrado el Día Mundial del Enoturismo con una visita interpretada al yacimiento arqueológico de Doña Blanca. La actividad, que ha contado con la colaboración de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta, ha consistido en tres recreaciones históricas: religiosa (fechada en los siglos VII – VI a.C.), doméstica (ss. IV-III a.C.) y artesanal (datada en el siglo IV a.C.).

La propuesta conmemorativa del Día Mundial del Enoturismo se ha localizado en el yacimiento de Doña Blanca al tratarse de un enclave fundamental para entender el origen del vino en la península ibérica, ya que contiene la bodega fenicia más antigua y completa de Occidente, del siglo III a.C., siendo los fenicios quienes extendieron el cultivo de la vid y su elaboración por la zona y la bodega del yacimiento un importante centro de producción y culto religioso.

La iniciativa, que cubrió sus 50 plazas al poco tiempo de anunciarse, ha permitido a los asistentes adentrarse en un viaje al pasado y descubrir cómo nació una de nuestras tradiciones más antiguas: la cultura del vino. Gracias al trabajo de siete actores, pertenecientes a Gades Aeterna y bajo la dirección del historiador Javier Flor, se ha revivido la época fenicia trasladando al público en el reloj del tiempo a un mundo en el que este producto tenía un papel fundamental en la vida cotidiana, en el comercio y en los rituales religiosos.

Olga de Navas afirma que la actividad ha combinado historia, arqueología y enoturismo, con unas características que la han hecho ideal para todos los públicos y que escenificó cómo los fenicios sembraron en nuestras costas la semilla de una tradición vitivinícola que sigue viva hoy.